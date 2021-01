El penal a Palacios que Echenique no dio

Palacios quedó tendido en el piso luego de la falta de Domínguez que Echenique no vio penal y el golpe de Arias en la cabeza.

Otra vez Sebastián Palacios, que probablemente se vaya de Newell’s, fue el delantero más importante rojinegro. Y no sólo por el gol que ponía a resguardo la clasificación a la final, sino porque cuando el equipo perdía 2 a 1 y se quedaba afuera protagonizó una jugada polémica que tal vez podía haber cambiado su suerte. Claramente Nery Domínguez le cometió penal, pero no sólo Fernando Echenique no cobró sino que el tucumano debió salir inmediatamente porque el arquero Arias se lo llevó puesto y le golpeó la cabeza.