El Patón paró el 11 para el arranque

El domingo, a las 22.10 y en el Gigante, los hinchas podrán reencontrarse con los jugadores y el cuerpo técnico que les dieron un fin de 2018 soñado. Será, además, el primer ensayo futbolístico del equipo del Patón Bauza, de cara a un cronograma cargado con Superliga, Copa Libertadores y Supercopa Argentina. El rival será Belgrano (Córdoba) y el entrenador ayer dio señales parando a los once que arrancarían. Entre ellos están las dos incorporaciones hasta el momento: Fabián Rinaudo y Jarlan Barrera. Si los habilitan jugarán desde el vamos.En el nuevo reencuentro con la prensa del martes último, Bauza ya había dicho que de entrada pondría a los que él considera titulares. Claro que no podrá contar por diferentes molestias con Fernando Zampedri (tobillo), Washington Camacho (tobillo) y Leonardo Gil (muscular). Pero está claro que Rinaudo y Barrera vinieron para jugar y por eso tendrán su chances si es que llega la habilitación.Es que pese a tratarse de un amistoso, es de los "oficiales", con planilla, público y TV, y por eso se necesita la habilitación. En el caso del colombiano, además, se precisa que Tigres de México y Central rubriquen el acuerdo. El tiempo parece escaso, pero se verá. Si no jugaría Maxi Lovera. En el caso de Rinaudo, Joaquín Pereyra lo reemplazaría si Gimnasia no manda el transfer. Central jugaría con Ledesma; Bettini, Carruzo, Ortiz (ayer estuvo en lugar de Cabezas) y Parot; Ortigoza y Rinaudo; Lioi, Barrera y Carrizo; Herrera.