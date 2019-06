El Patón juega para Mercadito y Villa Banana

Abrir Ovación y leer el título "El Patón jugará para Mercadito y Villa Banana" provocará que más de un lector piense que el titular está errado o que todos se volvieron locos. Pero no. Hoy, Nahuel Guzmán, el ex arquero de Newell's, de la selección argentina y actual jugador de Tigres de México, no jugará en ningún equipo oficial sino en el que empezó a patear desde pibe: el Club Deportivo y Social Lux, conocido popularmente como Mercadito (Pascual Rosas 403). El, junto a otros jugadores y jugadoras del club, futbolistas profesionales, personalidades de la cultura y amigos organizaron un partido a beneficio del Movimiento Comunidad Rebelde de Villa Banana. Entonces, a agendar sin temor a equivocarse: esta tarde desde las 14.30 fútbol solidario con todas las letras.

El presidente de la peña solidaria Patón Guzmán, creada hace cuatro años, es Walter Basualdo y le explicó a este diario que la movida surgió aprovechando que el Patón estaría de vacaciones por Rosario. "Como siempre se mueve con actitud militante y solidaria lo llamamos y nos dijo que sí. La única condición que puso fue que se ayudara al club de su infancia y a Villa Banana". Y así fue. Y no sorprende el pedido de Guzmán, quien estuvo el jueves en la conferencia de prensa del nieto 130 recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo, pero también dio su apoyo a distintas luchas por derechos humanos, de trabajadores, minorías sexuales y étnicas.

A quienes quieran participar del partido entre los amigos del Patón y el equipo mixto de Social Lux se les pedirá que lleven una frazada, útiles escolares o ropa de abrigo para los vecinos de Villa Banana. Se venderá un bono contribución de 50 pesos que habilitará a la rifa de remeras de fútbol.

El encuentro contará con la cocina móvil de los ex Combatientes de Malvinas, quienes repartirán chocolate y alfajores a los chicos.

Y entre invitados estarán presentes el ex jugador leproso Diego "Pomelo" Mateo; Mantu, cantante de Bull Dog; Alejandro Faurlin (amigo del Patón, que juega en la Serie B de España); el Mono, cantante de Kapanga; el comediante rosarino Pachu Peña; el tenista Guillermo "Mago" Coria; el también ex futbolista rojinegro Kurt Lutman; el canalla Horacio "Petaco" Carbonari; Euge, del grupo Mamita Peyote: las periodistas Analía Bocacci, Cecilia Casabone y Sonia Marchessi.

También jugará César "Chelito" Delgado, ex canalla, la selección argentina y jugador charrúa; el actor rosarino Cristian Sancho; el mítico Trinche Carlovich, que será el encargado de dar el puntapié inicial, el cantante de tangos Leonel Capitano, el jugador con síndrome de down Agus Tartaglia, el ex defensor leproso Lautaro "Laucha" Formica, la atleta rosarina Yani Martínez y la banda Cielo Razzo nacida en esta ciudad.

Un conjunto de reconocidos deportistas y personalidades destacadas que se unen con un fin solidario, esta vez para el barrio Villa Banana y Mercadito, donde el Patón Guzmán empezó a demostrar esas condiciones futbolísticas en el arco que lo llevaron a ser de selección.