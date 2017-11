El Negro Zamora lucha por su vida

Julio Zamora. El actual técnico de Real Potosí está en coma farmacológico.



Julio Alberto Zamora lucha por su vida. La situación sigue siendo delicada, aunque da pelea para salir del mal trance que le toca afrontar. Por eso ayer fue sometido a una intervención quirúrgica con el fin de intentar mejorar su estado después de los dos infartos cerebrales que sufrió días atrás. "Salió bien de la operación, le drenaron el líquido y se le disminuyó la presión. Está en coma farmacológico asistido con un respirador. Ahora hay que esperar 48 horas para ver cómo evoluciona. El cuadro es grave", le informaron a Ovación allegados al ex atacante leproso que está atravesando por un momento dramático.

El Negro ayer por la tarde fue operado en Cochabamba (Bolivia) para drenar la zona y buscar una mejoría a su delicado estado de salud. Sus hijos Brayan y Marcos lo acompañan en todo momento junto a algunos amigos del ex jugador que da pelea para salir del duro momento que le toca atravesar. Por supuesto que su salud es lo más importante por estos momentos, aunque también sus hijos enviaron mensajes sobre una cuenta bancaria que se abrió con el fin de recaudar dinero y hacer frente a los gastos que tienen que afrontar.

Zamora pasó por distintos clubes y dejó huella con su fútbol, por eso en las últimas horas desde distintos lugares hubo muestras de apoyo hacia el ex atacante. Los rojinegros se expresaron en las redes sociales y se interiorizaron de manera permanente sobre el estado de salud, aunque también los seguidores de Cruz Azul y ex compañeros se pusieron a disposición.

El ex delantero cementero Carlos Hermosillo publicó en su cuenta de Twitter: "Mi querido socio y amigo está pasándola muy mal, rezos por él y su hermosa familia. Gran persona, jugador ni hablar. Mis bendiciones". Zamora y Hermosillo formaron una dupla letal en el ataque de Cruz Azul y la relación que entablaron nunca se rompió.

Ayer Real Potosí (dirigido por el Negro) cayó por 1-0 ante el puntero Bolívar, pero ese fue apenas un detalle menor. Lo más importante fue que los jugadores ingresaron a la cancha y en la foto de la formación desplegaron una bandera con la inscripción "Fuerza profe Zamora. Estamos contigo".





