El mentado retorno de Maxi parece diluirse

La chance de que Maximiliano Rodríguez retorne a Newell's cada vez parece más lejana. Al menos así le indicaron a Ovación allegados al jugador, que al final aceptaría continuar jugando en Peñarol. La oferta que le hizo la dirigencia aurinegra es por un año y más allá de que su sueño es retirarse con la rojinegra, la situación de la entidad "no es la adecuada para hacerlo y cerrar su carrera con la tranquilidad que pretende hacerlo". Este diario se contactó con la Fiera para conocer sus intenciones, aunque se excusó de hacerlo porque "es un tema personal".

Hay una realidad y es que quisiera volver a jugar en el Parque, aunque también es cierto que Newell's tendrá por delante un desafío importante de engrosar el promedio del descenso. A los inconvenientes futbolísticos y algunos económicos también se le suma lo político, y todo ese combo seguramente está dentro del análisis general. No sólo de Maxi, sino también del entorno familiar que piensa que "ya dio todo por la entidad y no está en deuda".

Hay otros imágenes que le quedaron grabadas en su retina y no pueden ser olvidadas. Como la pelea con el presidente Eduardo Bermúdez y que por esas diferencias decidió el año pasado irse del club. Claro que con el paso del tiempo el titular leproso dijo públicamente que lo iba a ir a buscar a Uruguay como muestra de "cariño". Y en el medio de todo esto el vicepresidente Cristian D'Amico se encargó de charlar con el fin de convencerlo de que regrese. Lo intentó a mediados de año, no se concretó y se aguardaba que para 2019 sí iba a retornar. Pero todo parece indicar que por ahora no será posible. Aunque hasta que no haya una confirmación oficial de parte de Maxi nada se puede asegurar.