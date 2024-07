El mensaje de Brian Aguirre en su adiós de Newell's: "Gracias a todos los que me formaron"

"Me toca despedirme del club que me vio crecer. Gracias a los que formaron parte de este camino, el club y su gente que siempre me brindó su cariño dentro y fuera de la cancha. Fueron años de los que nunca me voy a olvidar. Gracias a cada una de las personas que me formaron: técnicos, utileros, cocineros y empleados del club. ¡Gracias a la hinchada más grande del interior, lo disfruté muchísimo! ¡Sé que pronto nos volveremos a reencontrar! Abrazo Colosal", expresó el atacante que llegó a Boca con un pase que costó 5 millones de dólares y tiene una cláusula de rescisión de 17 millones de dólares.

Embed ¡Brian Aguirre, nuevo refuerzo de Boca! pic.twitter.com/xb7PVOqmIv — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 7, 2024

Bienvenida a Giménez

Giménez es otro de los que llega al club de la Rivera tras su breve paso por Banfield luego de un gran año donde cosechó 11 goles en los últimos 20 partidos y convirtió el gol agónico del empate en el clásico ante Lanús. El pase del jugador costó, aproximadamente, más de 3 millones de dólares y tiene contrato hasta 2027.

"¡Muchas gracias Banfield por haberme dado la oportunidad en este tiempo! Estoy muy agradecido a los hinchas, a mis compañeros, a toda la gente del club que nos ayuda día a día y por cómo me trataron en este tiempo. Les deseo lo mejor para lo que venga, y gracias nuevamente por el cariño brindado”, manifestó el ex Banfield.