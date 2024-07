Brian Aguirre ya se transformó en jugador de Boca

Aguirre era una de las grandes promesas rojinegras, tiene 21 años, y estaba atravesando un bajón de rendimiento, al igual que todo el equipo.

En el comienzo de la negociación, Boca intentó ofrecer montos menores y meter en el medio pases de otros jugadores como el volante ofensivo Juan Ramírez o el atacante Norberto Briasco. Pero en Newell's querían una cantidad mayor de dólares, sin futbolistas en el medio.

De esta manera, la Lepra se hace de dinero para buscar más refuerzos.

Despedida por redes

Aguirre, promediando la tarde de este domingo, se despidió de Newell's a través de su cuenta en Instagram.

“Me toca despedirme del club que me vio crecer. Gracias a los que formaron parte de este camino, el club y su gente, que siempre me brindaron su cariño dentro y fuera de la cancha. Fueron años de los que nunca me voy a olvidar. Gracias a cada una de las personas que me formó, técnicos, utileros, cocineros y empleados del club. Gracias a la hinchada más grande del interior. Lo disfrute muchísimo! Sé que pronto nos volveremos a reencontrar! Abrazo Colosal", reza su escrito.