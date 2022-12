Newell’s gestiona la incorporación de Gómez a préstamo por un año y la misma se encuentra encaminada. La llegada del futbolista, que volvió a Estudiantes del préstamo en Platense y no es prioridad, será con cargo. El calamar no pudo retenerlo, tras jugar allí el último año y medio, al no hacer uso de la opción de compra de los 200 mil dólares por la mitad del pase.