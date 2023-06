El Maxi viaje de Lionel Messi, desde China al Coloso para acompañar a La Fiera

Y como pez en el agua, Messi siguió siendo la manija del equipo de Scaloni, que a veces perdió el dominio y se desordenó, pero que jamás fue superado por el rival al que ya había vencido en el pasado Mundial de Qatar.

El segundo tanto llegó en el complemento tras un cabezazo de Germán Pezzella. Fue para decorar una victoria amistosa en la que Argentina demostró que lo ganado ya es historia y es el turno de empezar de nuevo.

Y Messi cerró una temporada futbolística europea soñada, con lo que fue la obtención del Mundial, su título más preciado, a pesar de que en PSG ganar la liga francesa no fue nada fuera de lo común.

Remera.jpeg Maxi para siempre. La remera con la inscripción del homenaje a la Fiera es furor.

Todo indica que ahora será el tiempo de unos días de vacaciones para el diez. Y que el próximo cotejo que jugará, al menos de carácter amistoso, será el partido homenaje a Maxi Rodríguez, donde todo está encaminado para que diga presente.

Y no sólo Messi, sino también todo el staff técnico de la selección, además varios ex compañeros de la Fiera, donde no faltó la invitación, por ejemplo, para Angelito Di María. Otras glorias leprosas como el Tata Martino y Marcelo Bielsa también engalanan la nómina de invitados.

Maxi fiel a su estilo de perfil bajo aceptó que invitó a Messi, pero no se animó a confirmarlo en su tributo, algo que sí hizo Juan Román Riquelme, que el día después (domingo 25) tendrá su despedida en la Bombonera.

Por ello se descuenta que si Leo estará en la cancha de Boca, cómo no lo hará en el Coloso junto a su amigo Maxi y ante los hinchas de Newell’s, que lo aman por su raíz leprosa en su formación como jugador. Así, se viene la gran fiesta de Maxi, con una presencia de gala que le pondrá más emoción todavía al último rugido de la Fiera.

Se vienen días intensos en Rosario, donde ya comenzó la cuenta regresiva para el adiós de uno de los últimos grandes ídolos del Parque como lo es Maxi. Y el plus de esa fiesta será sin dudas la presencia del diez flamante campeón del mundo. De Leo, el nuevo jugador del pueblo.

Sólo una figura de la talla de Maxi puede ser el anfitrión de tamaño partido. Es que la Fiera con su homenaje sin dudas dejará una huella en el fútbol rosarino. Él se lo merece más que nadie y por ello el Coloso estará repleto, con las tribunas abarrotadas de público y con muchos otros que no podrán entrar, pero seguramente estarán haciendo el aguante en las cercanías.

Porque Maxi tendrá su gran fiesta, Messi será el invitado ilustre y Rosario será sede de un evento que seguramente ingresará en la historia deportiva de la ciudad más futbolera y pasional del mundo.