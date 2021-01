El Kily González sigue buscando el nuevo PF para Central

Nombres específicos, según expresaron desde Arroyito, no hay. Eso es un indicador a tener en cuenta en este especial contexto, ya que el tiempo apremia porque el regreso a los entrenamientos está al caer y el plantel profesional se quedó sin el principal profe. No obstante, la dirigencia auriazul confía en que el Kily podrá resolver las correspondientes averiguaciones a la inmediatez.

Lo que tiene bien en claro el DT es quien supla a Ernesto Colman deberá tener rodaje en el profesionalismo. Apunta a la experiencia como condición porque sabe que el próximo semestre no podrá dar ventaja de ninguna índole ya que regresarán los promedios, entre otros temas.

Otro de los puntos a tratar a la brevedad por el entrenador es qué sucederá con algunos de sus ayudantes de campo. Los directivos esperan una firme y clara señal de Cristian González para saber si habrá movimientos de fichas como se especuló en su momento. Sobre todo antes de la eliminación de la Copa Argentina frente a un rival de menor calibre en cuanto a la divisional como es Boca Unidos de Corrientes.

Unas de las opciones que manejaba la comisión directiva canalla era que el Rifle Hernán Castellano dejaría de entrenar a los arqueros de la primera para hacerlo en la reserva.

“No sabemos qué hará el técnico. Son cuestiones que debe definir él. Acompañaremos el planteo que decida hacer, pese a que a la vez sabemos que con el último resultado podría quedar todo como está dentro de la estructura del fútbol profesional”, apuntó una fuente calificada auriazul.

Más allá de las posiblidades de realizar variantes, el real interés de Cristian González es ver si logra tener como máximo de plazo mañana al preparador físico que tanto está buscando.