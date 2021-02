El Kily González quedó conforme con el funcionamiento y el resultado en el debut

“Hicimos un partido bastante bueno. Generamos muchas situaciones. Esto es Central y, si no sufrimos, no vale. Me voy muy conforme, por momentos el rendimiento fue muy bueno, muy fluido. En el primer tiempo tuvimos que corregir para encontrar el pase de salida con más claridad. En el segundo perdimos la pelota y se nos complicó. Pero fuimos justos vencedores”, dijo Cristian González en conferencia de prensa tras la victoria en el debut ante Argentinos Juniors.