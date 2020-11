El Kily González banca a los experimentados

Si bien el repaso final será en esta matinal jornada dominguera en el country de Arroyo Seco, momentáneamente ganaron protagonismo para estar ante el Tomba Diego Novaretti, Joaquín Laso y Jonathan Bottinelli. Eso hizo que el novato entrenador decida bajar del campo de las posibilidades al juvenil de la casa Facundo Almada, quien venía estando entre los titulares a la hora de los ensayos.

Lo que tiene claro Cristian González es que pondrá a cinco defensores en suelo cuyano. Apelará al mismo sistema defensivo que plasmó cuando visitó y perdió contra River en cancha de Independiente hace dos fechas. Si bien la estrategia no dio buenos dividendos desde el resultado en sí, lo concreto es que repite.

Llama la atención que Central vaya con un esquema de cinco defensores a Mendoza para visitar a uno de los peores equipos de la Copa de la Liga Profesional. Sobre todo cuando el rival de turno no pinta como un cuco. El canalla tiene además la obligación de ganar en Cuyo para no apagar la luz de chances que aún hay en el tintero pese a que juzgar por el rendimiento y el juego tiene todos los boletos para incursionar en la zona complementación.

En consecuencia, el equipo del Kily González que se perfila para salir en el estadio Malvinas Argentinas con Miño; Damián Martínez (reemplazará al lesionado Torrent), Novaretti, Laso (entrará por López Pissano), Bottinelli y Blanco; Villagra, Rinaudo (suplirá a Ojeda) y Vecchio; Ferreyra y Gamba.

Hoy a la mañana el Kily González llevará a cabo el último repaso táctico en el country de Arroyo, ya que a las 18.30 está previsto el viaje de la delegación en vuelo chárter hacia Mendoza desde el aeropuerto Islas Malvinas.

A priori todo indica que no meterá más mano, ya que el tiempo apremia realmente. Sin embargo, como el DT está haciendo sus primeros palotes en el campo de entrenador no habría que sorprenderse si apuesta por alterar alguna ficha a último momento. No sería lo ideal, pero como aún tiene algunas dudas y prefiere repasar en la última práctica para definir a los titulares.