El insólito gol perdido por Gaspar Duarte en el primer tiempo en San Juan

No fue gol. Gaspar Duarte le da de zurda en el área chica pero le rebotará en el otro pie y dará en el travesaño. Era el primero de Rosario Central en San Juan.

Rosario Central terminó empatando 0 a 0 con San Martín el primer tiempo solo porque Gaspar Duarte erró un gol imposible. Es cierto que después marcaron off side, pero el VAR lo hubiera convalidado porque no se revisó y no existió. Por eso fue 0 a 0 en San Juan al cabo de los 45'.