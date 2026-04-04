El increíble caso de Marco Trungelliti, el tenista argentino que sorprende al mundo a los 36 años

Hace unos días se convirtió en el primer jugador que entra al top 100 del ranking a esa edad. Y ahora jugará una final, también por primera vez

Marco Trungelliti sorprende al mundo. El tenista argentino jugará una final por primera vez a los 36 años.

Se llama Marco Trungelliti, es santiagueño y tiene 36 años. Está lejos de ser conocido para el gran público del tenis en Argentina y el mundo. Sin embargo, a esa edad, el tenista argentino consiguió algo inesperado: que todos hablen y estén pendientes de él mientras juega un torneo.

Es que Trungelliti se convirtió esta semana en el finalista primerizo más veterano de la era abierta al llegar a la definición del ATP 250 de Marrakesh. El argentino irá por el título ante el español Rafael Jódar, que dejó en el camino en semifinales a otro argentino: Camilo Ugo Carabelli. Jódar tiene 19 años.

El santiagueño se ganó ese derecho tras vencer en una de las semifinales al italiano Luciano Darderi por 6/4 y 7/6 (2).

Con su clasificación a la final, Trungelliti se aseguró escalar al menos hasta el puesto 75 del mundo y además obtener el acceso directo a Roland Garros, el mismo torneo al que años atrás llegó tras manejar toda la noche para no perder su oportunidad.

Trungelliti en Roland Garros 2018

El episodio más destacado en la extensa carrera de Trungelliti como tenista profesional ocurrió en 2018, en Roland Garros. Tras quedar eliminado en la qualy, recibió una noticia inesperada: había siete bajas en el cuadro principal y podía ingresar como lucky loser.

Trungelliti lo hizo y protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo al derrotar en la primera vuelta al croata Marin ili, que en ese momento era Top 10 del mundo.

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Otro momento destacado de su carrera fue cuando denunció a una red que arreglaba los partidos de tenis profesional. Según él mismo contó, quedó solo porque sus colegas no lo acompañaron y apenas recibió el respaldo de Novak Djokovic y John McEnroe.

Sin embargo, Trungelliti no bajó los brazos y siguió jugando torneos Challenger, lejos del radar de los medios, incluso de los argentinos. Hasta esta semana, su mejor ubicación en el ranking había sido el puesto 112, el 4 de marzo de 2019. Y antes de comenzar su participación en Marrakesh, donde hoy puede ganar su primer título, estaba en el puesto 117.