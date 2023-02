“En estos primeros entrenamientos, Heinze nos está contando los movimientos que pretende de nosotros para que nos podamos acoplar al resto del equipo”, agregó este extremo, de 28 años, proveniente de Vélez, donde cumplió los trabajos de pretemporada y estaba integrando la delegación.

Como no podía conseguir minutos en cancha en el fortín, al jugador lo sedujo la posibilidad de venir. “Con mi familia nunca lo dudamos. El mundo Newell’s es una locura. Estoy ansioso para darle lo mejor al club. Sé que vengo al más grande de Rosario”, enfatizó mostrando su conformidad con decisión tomada en su rumbo profesional.

Ante los medios de prensa locales, Menéndez confió que puede actuar por los dos costados y también como centrodelantero. “Heinze no me dijo en qué posición me prefiere, yo lo puedo hacer por cualquiera de las puntas. En realidad, me da lo mismo, no tengo preferencia por ninguna”.

Luego de la severa lesión de Panchito González (ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha), todo indica que este refuerzo será una de las opciones que maneja Heinze para cubrir esa función. En ese sector también tiene a Brian Aguirre, Misael Jaime y Justo Giani.

“Yo hoy me siento más maduro como jugador. Si capto rápido la idea del entrenador, creo que puedo ayudarle bastante al equipo. En este momento solo pienso en trabajar y ayudar a mis compañeros, sobre todo a los más jóvenes”, comentó.

“Estoy muy feliz por este paso que estoy dando en mi carrera”, resumió Menéndez.

Desde Córdoba

En tanto, Martino, marcador de punta izquierda de 24 años, que arribó desde Talleres de Córdoba, también expresó sus sensaciones y su predisposición en relación a las necesidades del equipo. “Vengo de hacer pretemporada y jugué los amistosos, no sé cómo está el tema del papeleo pero yo estoy disponible”, señaló.

En relación a la competencia en su posición, resaltó que “uno necesita algo de tiempo para adaptarse. En otros planteles siempre me ha tocado pelear el puesto, lo tomo como algo normal, sé que son todos grandes jugadores. Mis características son dar un buen ida y vuelta, jugar agresivamente y llegar a la zona de ataque”.

Vale precisar que Martino disputará la titularidad con Bruno Pittón, otro de los refuerzos, Martín Luciano y Leonel Vangioni, estos últimos vienen recuperándose de lesiones.

“En otros clubes, como Rafaela y Talleres, me han tocado situaciones similares. Yo vengo con la intención de pelear el puesto. Me encontré con muy buen grupo, se nota que son buenos compañeros, así que no creo que aparezcan inconvenientes por la competencia interna”, puntualizó.

Al momento de definir por qué eligió a Newell’s, subrayó que “me terminé definiendo por este club por lo que significa el club y las cosas que se juega. Me tentó mucho la opción de venir por el grupo y por lo que se jugará. Además soy de acá cerquita, de Rafaela, y me gustaba la idea de estar cerca. Nunca dudé en venir para acá”.

Sobre las exigencias tácticas que puede cumplir, destacó que “jugué en varios puestos. Lo hice de líbero, con línea de 3, y también por afuera. Me siento cómodo como lateral pero tampoco tengo problemas en ayudar al equipo en donde sea”.

“En estos días, con los trabajos tácticos que hace Heinze, todos vamos aprendiendo e incorporando las consignas vamos entendiendo su forma de juego y eso entusiasma mucho”, remarcó.

Este club puede pelear grandes cosas en esta temporada. No hay que descuidar ninguna y me parece que hay buen grupo, un buen plantel y un buen cuerpo técnico para afrontar ese desafío. Lo internacional siempre tienta. Esperemos dar lo mejor en cada una de esas competencias”, finalizó Martino.