El foco en la enfermería canalla

Es probable que Bauza resguarde a los jugadores que están con molestias musculares en el partido del viernes, a las 21.15, ante Estudiantes en el Gigante. El chileno Parot acusó un fuerte dolor en la zona inguinal y, si no está recuperado, descansaría. Lovera y Diego Becker terminaron con fatigas y habrá que ver cómo evolucionan, aunque por izquierda jugaría Carrizo. Caruzzo llegó justo tras un desgarro en el aductor y, si no está pleno, no arriesgaría. Zampedri adelantó que parará hasta la final del 6 de diciembre para recuperarse de un problema que arrastra en el tobillo.