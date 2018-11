"El equipo se bancó la presión", aseguró Bauza tras la victoria

El técnico de Rosario Central , Edgardo Bauza, sostuvo que la victoria ante San Martín de San Juan por la Superliga es muy importante "mirando a futuro", aseguró que el equipo tuvo un "primer tiempo excelente" y dijo que los tres puntos fueron "un premio al equipo que siempre arriesgó". Y resaltó: "El equipo se bancó la presión".

"Sacamos adelante un partido importantísimo por todo lo que representaba, más que nada mirando al futuro", dijo Bauza en la conferencia posterior al 1-0 ante los sanjuaninos. Evaluó que "el primer tiempo fue excelente y el segundo tiempo parejo, donde los dos tuvimos posibilidades y pudimos por suerte bancar la diferencia".

Dijo además que el triunfo fue "un premio al equipo que siempre arriesgó. Siempre fuimos a buscar, y por eso lo terminamos ganando".

"San Juan tiene una forma de jugar que complica mucho, con pelotazos a gente muy alta", remarcó el Patón, y sostuvo que eso obligó al equipo a trabajar más en defensa. "Por eso digo que a este partido lo ganamos porque arriesgamos, porque necesitábamos ganarlo para encarar más tranquilos lo que viene", indicó.

Afirmó también que no está "para nada preocupado, todo lo contrario. Hubo un gran despliegue, el equipo se bancó la presión, la gente empujaba y quería ganar. Habíamos hablado de que eso tenía que servir para demostrar que estamos en un buen momento. El orden y el entusiasmo para ir a buscar el partido fue lo mejor que tuvimos".

En cuanto a Marco Ruben, indicó que "no encuentra el gol pero trabaja para el equipo, y hace un gran trabajo". Y sobre las lesiones destacó que Leonardo Gil "venía con una molestia y aguantó bastante, vamos a ver después cómo está", y que Germán Herrera "seguramente en tres o cuatro días va a estar bien".

Para el final dejó un tema que no es menor: la definición de la Copa Argentina. "Contra River o contra Gimnasia, ojalá se pueda jugar el 6", dijo, para dejar en claro que no importa el rival (que se definirá mañana) aunque si se trata de los de Núñez habrá que evaluar una nueva agenda. "Pero que me digan cuándo y que me den tiempo para prepararnos", concluyó.