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El emotivo mensaje de Antonela a Messi, un día después de su despedida de la selección: "Siempre con vos"

La rosarina publicó un emotivo posteo el día después del último partido de Lionel Messi con la selección. Destacó el cariño de los hinchas, recordó el camino recorrido juntos y celebró la forma en que el capitán cerró una etapa histórica.

7 de octubre 2026 · 20:02hs
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El emotivo mensaje de Antonela a Messi, un día después de su despedida de la selección: Siempre con vos

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina todavía resonaba cuando Antonela Roccuzzo eligió poner en palabras lo que había significado esa noche para ella y su familia. Un día después del último partido del capitán con la camiseta albiceleste, la rosarina publicó un mensaje cargado de emoción y acompañado por distintas imágenes tomadas en el Monumental.

Hay noches que explican una vida entera. Y anoche fue una de esas”, escribió Antonela al comienzo de una dedicatoria en la que puso el acento en el reconocimiento que Messi recibió de parte de los hinchas.

“Qué hermoso fue verte rodeado de tanto cariño, de tanta gente agradeciéndote y devolviéndote todo lo que vos les diste durante tantos años”, señaló.

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi

La publicación avanzó sobre una idea que atravesó toda la despedida: el vínculo construido por Messi con la Selección y con el público a lo largo de los años.

Ese amor te lo ganaste. Lo construiste con tu forma de ser, con tu humildad, con tu compromiso y con el corazón que dejaste siempre por esta camiseta”, escribió Antonela.

La rosarina estuvo presente junto a Thiago, Mateo y Ciro en una noche marcada por las emociones desde antes del comienzo del partido ante Benín.

Los tres hijos de Messi acompañaron a su padre en el ingreso al campo de juego y también durante el himno, en uno de los momentos más significativos de su recorrido con la Selección Argentina.

Antonela y sus hijos, presentes en la despedida de Messi

La familia volvió a ocupar un lugar central alrededor del capitán. Antonela y sus hijos estuvieron durante años en los partidos más importantes, las Copas, los amistosos y las celebraciones, pero también en los momentos más difíciles de la carrera de Messi con la camiseta nacional.

Después del encuentro, Antonela recurrió a Instagram para compartir una serie de postales de la jornada y un mensaje escrito desde esa cercanía.

Qué orgullo haber recorrido este camino a tu lado y qué emoción verte cerrar una etapa tan enorme de tu vida de esta manera. Gracias por enseñarnos tanto”, agregó.

La publicación terminó con otra frase íntima: “Te amamosss @leomessi. Siempre con vos”.

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