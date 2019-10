Diego Maradona dejó su huella anoche en el Coloso Marcelo Bielsa. Además de recibir regalos, abrazos, ovaciones y emocionó a todos los hinchas que colmaron el estadio.

Las autoridades del club le entregaron una ilustración junto a sus hijas Dalma y Gianinna, un cuadro con su rostro y los colores de Newell's, una camiseta especial y la cinta de capitán que le acercó Maximiliano Rodríguez.

"Con la gente de Newell's algún día nos veremos, en esta cancha, algún día… No hablo por hablar, ni tampoco quiero hacer poner caliente a los de enfrente. No, no me importa. Yo soy leproso y a mí no me compra nadie. Yo soy incomprable. Gracias por venir, gracias por venir, gracias por el recibimiento, gracias por este amor", expresó con lágrimas en los ojos para que estalle el "Diego, Diegoo" en las tribunas.

"Gracias de corazón a todos, uno por uno, gracias por todo esto, viví en un montón de lados, quería volver a Newell's por todo esto, yo voy a volver", insistió.

"Voy a cumplir mañana 59 años y lo quiero festejar con todos los que estuvieron acá, voy a brindar por todos ustedes y a pedir mucha felicidad para todos ustedes", cerró.