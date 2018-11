El dueño del arco fue el rey de los penales

Ledesma, el arquero al que le trajeron un posible reemplazante. El que había sido fundamental en un par de definiciones por penales en esta copa. El que había estado de suplente en la semifinal del año pasado. El mismo que en los primeros 45 de ayer había dejado con vida a Central al tapar dos tiros libres con los que el rival casi golpea al conjunto auriazul. El dueño del arco de Central.

Otra vez clave para imponerse con serenidad en el mano a mano tan temido por muchos. El que ataja siempre uno. El que se estira lo máximo que puede para llegar a esa pelota sin dejar que llegue a la red.

Ledesma, la figura de este Central que apuesta muchísimo, demasiado, a este tipo de jugadas, a las definiciones. El que ya se agranda cuando está bajo los tres palos.

Esta vez atajó un penal determinante. No porque fuera el tercero de Temperley, tampoco porque fue ante un pibe que, como él, nació en Central como es Ramiro Costa. La trascendencia es que bancó al canalla cuando el rival podía ponerse 2-2 después que Caruzzo la tirara por arriba del travesaño.

Porque cuando Jeremías eligió su palo derecho y la pelota iba para ahí no quedaban dudas de que llegaría a desviarla del destino que quería red pero el arquero lo torció con su estirada. No pudo detener el siguiente remate, pero no importó porque sus compañeros acertaron y la diferencia fue indescontable. Ya había cumplido con su tarea. Siempre atajar uno. Como si fuera un especialista.

Y como también se había lucido en dos tiros libres durante el juego terminó además como la gran figura de la semifinal. Un extra, justo en un partido en el que el técnico canalla le dio la capitanía, quizás para agrandarlo. Si fue así, bien. Igual, eso no interesa. Sí que atajara ese tercer penal para que Central llegara a la cuarta final en los últimos cinco años de Copa Argentina. Y ya nadie puede dudar de que es el arquero de Central. Y el rey de los penales.