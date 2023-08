El día que Maradona llamó al Fatura Broun: "Quiero que seas mi arquero"

Entre otras cosas, además, reveló que tiene en mente atajar hasta los 40 años y, luego, encarar la carrera de director técnico. "Si se me sigue dando y me quieren de algún lado, seguiré jugando. En una charla con el Laucha Luchetti me recomendó jugar hasta el cansancio. No tengo en la cabeza retirarme yo, sino que el fútbol me va a retirar" .

FATURA BROUN en #TRESENLACIUDAD: "MI ARQUERO FAVORITO ES EL QUE JUEGA EN CENTRAL" | 23/08

Y agregó: "Como técnico me veo con un perfil más de cabeza de grupo. Ya hice el curso de técnico, pero no es solo eso. Hay que formar un equipo. Mario Paglialunga, que está trabajando en inferiores, es uno de los que puede llegar a estar si él quiere. Mario es una persona muy capacitada y que está en el ruedo hace muchos años".

Sobre el cierre llegó la frutilla del postre: cómo fue su relación con Diego Armando Maradona cuando coincidieron en Gimnasia en 2019. "Mi Maradona preferido es el que conocí yo. Afortunada o desafortunadamente lo conocí el último año de su vida, pero fui un privilegiado. Nunca hubiese imaginado tener una relación cercana con Diego. Llamarlo, que él me llame o que me diga 'Fatu'".

"El día que me iba a llamar yo ya sabía y estuve 15 minutos sentado al lado de la ventana donde tenía señal esperando que me llame como un nene. Atiendo y me dice 'Quiero que vos seas mi arquero, así que el 2 de enero te quiero acá'. Previamente mi representante me había dicho que cuando me llame Diego no me regale, que se estaban negociando algunos números, y apenas llamó le dije que si inmediatamente (entre risas)".

Brindis Tv es una plataforma de streaming de la ciudad de Rosario que cuenta con una programación de más de 45 horas semanales con cuatro programas diarios y cinco programas semanales. Transmite en vivo a través de sus canales de Youtube y Twitch de lunes a viernes de 9 a 17. También están en Instagram y Tik Tok.