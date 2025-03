El clásico entre Newell's y Central en la primera local de la Rosarina tendrá un juez con chapa nacional

El agradecimiento por este Newell's - Central a la Rosarina

“La designación para este clásico rosarino es un partido muy importante para mí. He tenido muchos encuentros y finales en la Asociación Rosarina y para mi es un privilegio que me tengan en cuenta por lo cual quiero agradecer públicamente al presidente Mario Giammaría, quien cuando estoy libre y no tengo designación en AFA me otorga esta responsabilidad. Siempre trato de hacerme un lugar para darle un servicio a la Liga que me formó ya que nunca me olvido de los orígenes. Estoy muy contento por lo que significa un Newell’s – Central en cualquier categoría y siempre le doy trascendencia a cualquier cotejo que me toque en la Rosarina” le dijo Ferrari a Ovación demostrando su humildad.