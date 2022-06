El Central de Somoza está obligado a mostrar una mejor cara

El tiempo del conocimiento del plantel ya pasó y en Central la obligación a esta altura del ciclo de Leandro Somoza pasa por otro lado. Ya no conformará el acomodamiento forzado de una estantería en la que las mercaderías estaban desacomodadas y vivían cayéndose. Después de un par de largos meses al frente del grupo y, sobre todo, con una pretemporada encima este Central de Somoza debiera estar en condiciones de mostrar algunas cosas diferentes. Sabe el entrenador mejor que nadie que el potencial con el que cuenta es inferior al que tenía en el torneo pasado, pero fue una decisión propia que tomó y un riesgo que eligió correr, por eso no habrá excusas, ni para él ni para el grupo, pero sobre todo para el DT. ¿Qué cosas distintas debería mostrar el equipo en el inicio de este nuevo torneo? No demasiadas, pero sí algunas elementales. El desempeño físico y el estilo de juego estarán por encima de cualquier otro punto que se intente analizar.