El árbitro uruguayo tuvo un picante cruce con Lionel Messi en el duelo ante Chile

Harto de diversas acciones no sancionadas, Messi encaró directamente al árbitro con un fuerte reclamo. ”Árbitro, ¿ninguna me vas a cobrar? ¿Qué vas a sacar? ¿Amarilla? ¿A mí me sacas?”, se pudo leer de los labios del capitán. Además, hubo más reclamos que no se pudieron ver ya que estaba de espaldas.