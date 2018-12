Duscher: "El que discute a Messi no entiende nada de fútbol"

Con tan sólo un puñado de partidos en Newell's partió hacia el Viejo Continente y recorrió diversos clubes como Sporting de Portugal, Sevilla y La Coruña, entre otros. Hasta que hace casi cuatro años cerró su carrera y comenzó a inclinarse por la dirección técnica. Aldo Pedro Duscher (39 años), de él se trata, retornó a Rosario con el fin de recuperar los viejos recuerdos de la pasión rojinegra que permanecen inalterables en su memoria, de sacrificios, luchas y, a la vez, enseñanzas recibidas para poder forjar una carrera exitosa. Ahora intenta transitar otro camino, en este caso como entrenador. El Cabezón, apodo que lo acompaña en su vida, no sólo habló de su presente sino también de su línea futbolística ligada al bielsismo, de Newell's, de la selección argentina, de Lionel Scaloni, de Jorge Griffa y fue crítico sobre la falta de formación de jugadores. Y en la extensa charla con Ovación en Las Palmas, el ex defensor fue contundente: "El que discute a Messi no entiende nada de fútbol".





¿En qué andás, Aldo?

Estoy en otra etapa después de dejar el fútbol. Armé un cuerpo técnico con Facundo Quiroga, que es un amigo y compartimos las mismas ideas. Es lo importante. El dejó de jugar y nos preparamos. Hace dos años que estamos viendo entrenamientos y compartimos charlas con entrenadores en Europa, que es donde más nos conocen. Y viendo la posibilidad de tratar de que todo lo que aprendimos proponerlo en un club.





¿Es difícil insertarse en este nuevo mundo o se abren las puertas?

Por el nombre se abren, pero nosotros vamos por otro lado. Tuvimos algunas chances, pero miramos muchas cosas. Hay que estar bien preparados porque queremos que la carrera se extienda en el tiempo. Porque puede durar seis meses o toda la vida. Hay que aprender muchas cosas, no sólo lo táctico-técnico. Hay que saber algo de medicina, psicología, conducción de equipos y expresarse bien ante los jugadores, que es algo clave. Eso lleva tiempo. Hoy tenemos las ganas y la experiencia nos ayudará. La idea es llegar a un club que respete los proyectos. Es difícil hablar de eso en Argentina, ja.





Si lo intentás en Argentina va a ser complicado porque la palabra "proyecto" sólo se menciona, pero la realidad es que no se respetan.

Sí. Lamentablemente sucede eso porque sólo importan los resultados.





El de técnico es otro ambiente, donde hay muchos intereses y diferentes cuestiones.

Sabemos en el quilombo en el que nos metemos, pero confiamos en el trabajo y la disciplina. Tuvimos grandes formadores y nos dejaron muchas cosas. Hay otras cuestiones que serán analizadas.





Tuviste muchos entrenadores que te marcaron. ¿Qué estilo es el que te caracteriza?

Es una frase que repiten todos, pero es cierto: "de todos sacás algo y armás tu propio estilo". Nosotros vamos por la dinámica de juego, posesión, el tener mayor tiempo el protagonismo.





Digamos bielsismo.

Sí. También lo conocemos mucho a (Gabriel) Heinze y lo fuimos a ver como a (Sebastián) Beccacece y al Chacho Coudet. Vamos por ese lado. La gente que va a las 7 de la mañana a un entrenamiento y se retira a las 20. Que mira las inferiores e intenta hacer cosas por el club. El buen juego, que se diga que el equipo juega a algo.





Muchos de los que conocieron a Bielsa sostienen que dejó una marca. Los técnicos que salieron de Newell's intentan imitarlo, aunque es difícil. ¿Vos estás preparado?

(Risas). A Marcelo lo tuve en la selección y es un DT que deja muchas cosas, trabajos muy interesantes. No ganó todo lo que debía ganar. Después está la impronta de cada uno. Vamos por ese lado, la disciplina. Como jugador es diferente porque estás dos horas en la práctica y te vas. Para el DT todo es diferente.





De Bielsa se habla muy bien, aunque también se lo critica —por ejemplo—que del Mundial de Corea-Japón fue eliminado muy rápido.

Los jugadores te dicen otra cosa, los marcó como líder y la manera de trabajar. Te enriquecía. Te sacaba el 120 por ciento. Después están los resultados, porque el fútbol es suerte también. En la profundidad del trabajo es el número uno.





La gente de Newell's te vio muy poco, pero siempre te sentiste con pertenencia. Al menos en tus declaraciones.

Totalmente, y lo explico. Yo soy de Esquel (Chubut) y en el interior la mayoría es Boca y River. Cuando llegue a Rosario lo hice con 14 años, iba a la popular y percibí lo que sentía una hinchada, algo que no viví nunca en el interior. Eso va entrando. Después fui alcanzapelotas y luego jugué en primera. Me llenó como persona porque observás el sentimiento de la gente hacia un club. Me entró Newell's. Tengo un nene que es de Newell's. Viví 5 años en una ciudad donde me sentí cómodo.





La gente ve al exitoso, al que trascendió, pero seguramente hubo muchos sacrificios antes de llegar a triunfar.

Muchos. Venía de un pueblo de 400 habitantes, con 14 años, a Rosario. Era otro mundo, no había internet ni redes sociales. Sólo podíamos comunicarnos con cartas. Vivía en una pensión con 40 pibes de diferentes partes del país. Sólo tenía claro que quería jugar, además de estudiar porque era algo que exigía Jorge Griffa. Todos los meses había que llevarle la carpeta y el que no aprobaba quedaba una semana apartado sin poder entrenar. Había que estudiar. Esas cosas las pasé. A las 6 de la mañana iba a la escuela, luego a almorzar y después a entrenar en Bella Vista. A veces no había plata para el cole y teníamos que ir a dedo. Cuando llegás a la primera le tomás valor a las cosas.





Todos los que hablan de Griffa destacan que los marcó en sus carreras.

Sí, al día de hoy es lo que falta, por eso no sacan jugadores. Te enseñaba a parar la pelota, a cabecear, a hacer un cambio de frente, cosas básicas que hoy no se enseñan. A mí me vio 20 minutos en la prueba y me eligió. ¿Qué vio? No sé.





Por lo que decís falta que se trabaje en cosas simples.

Hoy falta eso. Que capte y enseñe. Las cosas básicas no se conocen. Hay jugadores en la primera que no saben cerrar. Esto sucede porque van al resultado ya que al DT lo echan si no consiguen buenos resultados. Hay que enriquecer al pibe. Es lo que falta en los clubes, en la selección.





Está claro que en el fútbol argentino hay una creencia de pensar que acá están los mejores, pero la realidad indica que no es así. ¿No hay tantos valores?

Jugadores hay, siguen saliendo. Pero son pocos con respecto a antes. En la categoría 78 de Newell's salieron Quiroga, Samuel y Heinze, Scaloni, Mateo. Llegaron todos. En la 79 estaban Manso, Diego Crosa, Liendo y yo. Todos fuimos vendidos. Hay que tener gente capacitada y con ganas de trabajar. Y de aprender. Hay que reunirse con Pep Guardiola, con José Mourinho, averiguar cómo trabajan abajo. Nos conformamos con que somos los mejores y con el "huevo, huevo".





Fuiste un jugador con pocos partidos en primera y Eduardo López (ex presidente) te vendió. Fue un personaje polémico. ¿Qué imagen te quedó?

Mucha relación no tuve porque era muy chico, llegue con 17 años. Por comentarios, la imagen es muy mala. No tengo una opinión formada. Me quedó debiendo un dinero y nunca me pagó. Me tendría que haber quedado un tiempo más. Quizás Newell's podría haber ganado más campeonatos.





Muchos futbolistas dicen y otros lo concretaron de cerrar la carrera en la entidad que los lanzó futbolísticamente. ¿Te quedó esa deuda pendiente de retirarte en Newell's?

Sí, totalmente. Más que nada porque es lindo terminar donde uno arrancó. Yo soy exigente y después de los 33 años tuve muchas lesiones. Para mí hay que terminar con una buena imagen. Es feo entrar o irte de una cancha sin que te aplaudan y no dar lo que necesita la entidad. Como no estaba bien no insistí para volver. Hubiera sido lindo ponerle fin a mi carrera como muchos compañeros.





¿Cómo lo ves a Newell?s?

La verdad es que lo sigo mucho porque soy hincha y lo veo flojo.





Siempre se formó con chicos de inferiores y en los últimos años recurrió a contrataciones.

Porque cuando llegan a primera no lo hacen maduros y preparados. Eso tiene que ver con la formación. La gente de experiencia no ayuda para que se potencien y hagan cosas buenas en primera. Eso depende de arriba hacia abajo. La dirigencia, las inferiores y el DT, si no hay ensamblaje es difícil. Por eso lo veo flojo, no veo un equipo como cuando estaban Maxi Rodríguez y Heinze, tipos que rinden y los pibes los ven y los siguen. Debés tener jugadores de experiencia. Son los que tienen que guiar.





La poca paciencia lleva a eso.

Todo depende del liderazgo del técnico. Han empezado con una idea y hay que mantenerla. Le pasó a Beccacece. Después está el convencimiento del DT al equipo. Hay que delegar, tener un buen nutricionista, una idea clara y trabajar.





¿Qué opinás de la designación de Scaloni en la selección, una determinación que generó diversas opiniones?

No sé qué pasó adentro de la selección. Cada uno actúa por sí mismo. Me pone contento porque es un entrenador joven y es bueno que le vaya bien. Después el manejo que hubo no lo sé. De por qué se fue Sampaoli y él se quedó.





Quizás la mayor crítica pasa por el escaso recorrido como entrenador.

La experiencia no garantiza nada. Depende de la sabiduría que tenga y la viveza. La única ventaja es que fuimos jugadores y conocemos el vestuario. Hay técnicos que no han sido futbolistas. Hay que potenciarlo con aprender e informarte. Es una carrera nueva. Lo podés aprender con 39 o 50. El tema es prepararse.





En el ambiente de entrenadores se percibió con cierto fastidio porque a pesar de no haber dirigido tiene la chance de conducir nada menos que la selección.

Tuvo la oportunidad y le pudo haber ido mal. A lo mejor venía uno de experiencia y le iba mal. Todo depende de la capacidad. Recién empieza. A lo mejor la tiene muy clara. Lo conozco de compañero de fútbol y nada más.





Los últimos técnicos de la selección salieron de Rosario y de la zona de influencia: Bielsa, Martino, Bauza, Sampaoli, Bielsa, Scaloni. Algo que molestó y genera cierta envidia en algunos lugares.

Lo he escuchado en España que se preguntan qué pasa que salen todos de Rosario. Será que somos más apasionados. Que tuvimos grandes maestros, que dejaron algo en nuestra forma de entrenar. Hemos tenido grandes formadores, por eso salieron muchos jugadores. Teníamos a Griffa, Carlos Picerni, Roque Alfaro, quienes se movían. ¿El Tata es malo? ¿Bielsa es malo? Lo demuestran siempre. No es el "biri biri".





¿Qué opinás cuando se lo discute tanto a Messi?

Estamos locos. El que discute a Messi es porque no entiende nada de fútbol. Tenemos el exitismo de que si no ganamos no servimos. No es así. Es difícil hacer lo que hace él. ¡Hay que estar en la cancha de Barcelona y demostrar! Por más que tengas al lado a los mejores. No le pagan tanta plata porque sí. Es muy bueno. ¿No lo reconocemos porque no canta el himno? ¿Por qué no putea? Hay que putear y ser mala gente para que te reconozcan. El pibe cada vez que viene da todo. La clasificación la dio Messi. Salir campeón del mundo es difícil, se tienen que alinear los planetas. En el 86 se dio todo. Hay que reconocerlo como jugador. Es un fenómeno, no sé cuándo saldrá otro así. Y encima es hincha de Newell's, ja. Cuando Messi se retiró de la selección mi hijo más grande lloró.





El tema, en parte, son las comparaciones con Maradona.

Eso es lo que tenemos los argentinos, o sos de Boca o de River, de Newell's o Central, o sos kichnerista o macrista. Siempre hay que tener dos opciones. No, hay que reconocer que es un gran jugador. No hay que comparar. Cada uno con su estilo y su forma de ser. Hay que ser hincha de uno u otro, por eso nos va así. Por eso se llevaron el clásico River-Boca a Madrid.





Pelé también lo castigó a Messi.

Hay egos. Lo dice Pelé. Brasileño. Como argentino ni lo discuto a Messi. El fútbol es colectivo, no es uno solo. El resto debe hacer lo suyo porque juegan en clubes importantes también. A Messi no se le puede decir nada. Pelé jugaba a otro ritmo que ahora. No valen las comparaciones.





Se dice que Messi jugaría seis meses en Newell's para cumplir su sueño. ¿Lo ves posible?

El está muy cómodo en Barcelona. Se nota que está tranquilo. Ojalá vuelva a jugar porque a Newell's porque le vendría muy bien al club. Aunque les diga diez palabras a los chicos de inferiores, ¡sabés lo que sería! Deben sentir que de Newell's salieron grandes jugadores y también técnicos. Si llega a venir todo el mundo se volverá loco.





En Europa hay otra idiosincrasia. ¿Estás preparado para un fútbol argentino salvaje?

Analizamos bien todo esto y eso pasaría únicamente que venga Newell's. Sé que voy a dirigir en Europa porque soy más conocido, tengo más llegada, voy a tener el carné internacional y puedo esperar. También es cierto que la pasión de acá no hay allá. Depende del lugar, el proyecto, se analizan muchas cosas. Es una buena escuela el fútbol argentino. Acá te reunís con el tesorero, con el presidente, con el vicepresidente, porque son todos técnicos. No entienden nada. Hay ignorancia futbolística, pero todos saben. Por eso el fútbol está así.





El entrenador da una lista con alternativas, pero el dirigente a veces trae el que quiere.

No, conmigo no. Si es de mi gusto y encaja en mi estilo vamos para adelante, pero si traés uno por tu conveniencia o manoteás algo por atrás conmigo no va. Me voy. Porque si no perdemos todos. Al club le va mal, el grupo está mal. Si improvisás por conveniencia, corrupción acá o allá va mal. Me pelearé con todos.





Pero sabés que esas cosas suceden.

Después decime el resultado de ese equipo. Capaz que el DT duró diez partidos. El que hace las cosas bien y va por el buen camino sale a flote. Es lo que necesitan todos. Sé que es difícil cambiar la cabeza de los dirigentes.





No hay orden ni organización en Argentina.

No hay planificación. Si arriba está todo mal imagínate el Nacional B, el Argentino A o B. Como es la sociedad, hay que hacer un cambio radical, que haya gente coherente. Está todo contaminado, en el fútbol y en la vida misma. Pero hay personas que quieren hacer bien las cosas.





¿Cambiarías algo de tu carrera?

No, la que hice me llenó. Haber jugado un Mundial habría sido lindo. Con José Pekerman estuve en la lista de 30 y no fui. Eso se lo voy a reprochar siempre, ja.





Una de las últimas noticias tuyas que recorrió el mundo fue cuando compraste una central hidroeléctrica.

(Risas) Eso fue un negocio que le surgió a mi viejo en 2001 con un amigo y entendían del tema. En ese año se iban muchos de Argentina por el corralito. Arriesgamos y compramos. En 2006 la vendimos. ¿Qué era lo raro? Que un jugador de fútbol la comprara. Me arriesgué. Mirá lo que vale la electricidad ahora, ja. En ese momento estaba Néstor Kichner y le gustó la inversión y me felicitó. Que un loco venga e invierta era raro, ja.