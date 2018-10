Duendes se consagró campeón del Torneo Regional del Litoral tras imponerse esta tarde a Gimnasia y Esgrima por 27 a 22, en un partido jugado en la cancha mens sana del Parque Independencia.

El equipo del barrio Las Delicias -que había dejado atrás en semifinales a Santa Fe Rugby- se adjudicó la Copa 90 Aniversario de la Unión de Rugby de Rosario.

Con un gran marco de público, el primer tiempo favoreció al aurinegro por 17 a 10. Miralles anotó un penal para Duendes y Teo Castiglioni igualó por la misma vía para GER. Pero Andrés Speziali apoyó un try y Castiglioni convirtió para el 10-3 parcial del equipo auriazul. La visita igualó cuando Rodrigo Santiago perforó la defensa local y apoyó para que Miralles convirtiera y pusiera las cosas 10 a 10.

Después, Patricio Rodríguez Vidal apoyó debajo de los palos y Miralles convirtió para el cierre parcial de 17 a 10.

Duendes estiró la diferencia en el complemento con un try de Guido Randisi. Mirallés convirtió y el verdinegro alargó la ventaja a 24-10. Enseguida, otro penal de Miralles puso un 27 a 10 que a esa altura parecía irreversible.

Sin embargo, el equipo mens sana anotó dos tries que alargaron el suspenso. Castiglioni marcó y convirtió para poner el resultado 27-17. A 7' del final Speziali acortó diferencias con otro try pero la conversión no se dio.

Hasta el final Gimnasia metió presión y garra pero no le alcanzó. Duendes se coronó campeón y se llevó su título número 12 en este Regional del Litoral.