Caída la chance de Diego Cocca, el entrenador que más interesa en Newell's es Eduardo Domínguez. Pero el deseo de que se siente en el banco leproso se esfuma. Es lo que se desprende de lo manifestado desde el entorno del DT. La comisión directiva tendrá que seguir entonces en la búsqueda de otro técnico, con la opción conocida de Fernando Gamboa dando vueltas y algunos otros nombres que por el momento no se filtraron.

Domínguez prefiere seguir inactivo por un tiempo y por ese motivo descartó la llegada a Newell's, según la versión de sus allegados. El entrenador no dirige desde mediados de noviembre cuando renunció a Colón, donde estuvo durante casi dos años.

Newell's se ilusionó con Domínguez y siempre consideró que era posible contratarlo. Se destacó en todo momento la predisposición del DT para escuchar la propuesta del club del Parque. Pero el desenlace parece que no será el esperado.

"Domínguez nos interesa mucho", declaró el director deportivo rojinegro Sebastián Peratta a Ovación en la edición del viernes. Sus palabras sirvieron para ratificar algo que se sabía. El vicepresidente Cristian D'Amico había mencionado que Domínguez y Cocca "están parejos" ante la opción de convertirse en el técnico, previo a que el ex DT de Racing quedase fuera de carrera.

La dirigencia rojinegra puso sus ojos en Domínguez, entre otras cosas, porque valora lo que realizó en Colón. También es conocido que se trata de un entrenador al que no se lo conforma fácilmente, y esto incluye a los refuerzos.

Cocca fue el primero descartado por Newell's hace una semana. El club no pudo estar a la altura de las exigencias económicas del ex entrenador de Racing. "Tengo varias propuestas, pero hasta el momento no hubo ninguna que me convenció'', declaró el viernes el entrenador al programa radial Racingmaníacos.

El último antecedente de Cocca no había sido bueno. Fue despedido de Xolos de Tijuana en octubre pasado por los malos resultados. Más allá de cómo le fue en el fútbol mexicano, la directiva leprosa reconocía su trayectoria y por esa razón era uno de los candidatos.

Sin Cocca y con Domínguez ahora más afuera que adentro, la dirigencia deberá continuar abocada a conseguir el entrenador. Fernando Gamboa es uno que no hay que descartar. Si bien asumió en noviembre en Nacional de Paraguay, siempre tuvo ganas de volver a Newell's y no dejaría de lado la chance de hacerlo si es que se presenta la oportunidad.

Gamboa inició la carrera de entrenador justamente en Newell's. Estuvo apenas medio año y el equipo terminó en la quinta posición en el torneo Apertura 2008, incluida una victoria sobre Central por 1 a 0 con gol de Schiavi, de penal.

Ante la consulta de si el entrenador sería anunciado antes de fin de año, Peratta manifestó que aspiraban "a que sea antes, quizás la semana que viene".

"Pero no quiero atarme a una fecha porque después si no se concreta se enojan todos. Hay que mantener la calma, mostrarnos firmes y tomar la mejor decisión posible", agregó.

El vicepresidente Cristian D'Amico y el secretario Juan José Concina, integrantes de la secretaría de fútbol, se encuentran hoy en Brasil (ver aparte). Mañana, ya de vuelta en Rosario, seguirán las tratativas para conseguir el DT.





Reconocimiento al ex presidente Lorente

El ex presidente rojinegro Guillermo Lorente fue homenajeado el viernes 14 con motivo de cumplirse ese día exactamente 10 años de la elección que ganó y le puso fin al mandato de Eduardo López. La agrupación Socios e Hinchas Autoconvocados organizó el homenaje y le entregó a Lorente una plaqueta en la esquina de Moreno y Córdoba, lugar donde se inició la lucha contra López, quien ocupó la presidencia de la entidad del Parque desde 1994 hasta 2008.





Muestra artística interdisciplinaria

La muestra artística interdisciplinaria anual "Entre Luces y Sombras" se realizará esta tarde, a las 19.30, en el departamento de cultura de la sede del Parque. La muestra es una conjunción de los talleres de acrobacia aérea (a cargo de Jorgelina Talbot), danzas árabes (Natalia Veronesi) y fotografía (Julián Valiente).