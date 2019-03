Divergencias por Leo

Las inferiores de Central siguen dando de qué hablar. Y no precisamente por promocionar juveniles al profesionalismo. Tres directivos le ofrecieron anteayer la coordinación de la cantera a Leo Fernández. Las partes quedaron en volver a contactarse a la brevedad. No obstante, Ovación constató que ahora hay una parte de la dirigencia que está plantada en otorgarle el puesto a Hugo Galloni. Eso no cayó muy bien en aquellos que consideran que el indicado para conducir el semillero es el Gordo, por lo que mañana podrá ser un nuevo día de reuniones y cruces de opiniones. Los canallas tienen que cerrar varios frentes que tienen abierto. Uno es el tema de quién será coordinador de los juveniles, ya que por el momento Galloni está colaborando pero no hay una cabeza nombrada. El vicepresidente primero Ricardo Carloni quiere en ese clave puesto a Leo Fernández, quien tiene conocimiento y lealtad hacia Central. Pero aquellos que están manejando la cantera están decididos a apuntalar a Hugo Galloni, quien también es un hombre de la casa y conoce lo que sucede en la vida interna. La problemática radica en que cada directivo tira agua para su molino antes que nada. Además habría que ver cuál es la opinión al respecto del director metodológico del club (Lucas Maggiolo), en cuanto a uno u otro candidato. Como dato extra hay que destacar que en la intimidad de las inferiores se acrecentaron en las últimas semanas algunos cuestionamientos sobre el manejo que hay en materia de juveniles.