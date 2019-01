Marcelo Rubén Bustamante Leonardo Vincenti Héctor Rio Gustavo de los Rios Héctor Rio

1) 27 de enero. Un triunfo agónico que sirvió de poco



El primer partido del año se jugó en el Coloso y el entonces Newell's de Juan Manuel Llop le ganó 2 a 1 sobre la hora a Arsenal (gol del juvenil Joaquín Varela) y sumó tres puntos necesarios para aportar tranquilidad en la continuidad de la Superliga 2017/18, porque al año anterior lo había cerrado con una derrota en el clásico. Sin embargo, los resultados que se sucedieron fueron negativos.



2) 17 de febrero. La despedida del Chocho Llop



Tercera derrota al hilo, por la mínima diferencia, en cancha de San Lorenzo y fin del ciclo de Llop como DT. Dos días después se desvinculó. Había dirigido al rojinegro 15 partidos, con 4 victorias, 4 empates y 7 derrotas.



3) 12 de marzo. De Felippe debutó con un triunfo



Con un 2 a 0 sobre San Martín (SJ) se produjo el alentador debut de Omar De Felippe como DT. Un resultado que lo acompañó en la mayoría de los partidos en el Bielsa, ya que ganó 7, igualó 2 y perdió 2, en Superliga.



4) 28 de marzo. La asamblea rechazó al balance 16/17



Los socios no aprobaron la memoria y balance del 2016/2017 luego de que Rafael Bielsa cuestionara ante unos 1.400 leprosos a la dirigencia. Fue la segunda asamblea, porque la primera había sido anulada.



5) 10 de mayo. La victoria no alcanzó en la Sudamericana



Newell's debía revertir el 3-0 sufrido en Brasil pero le ganó 2-1 a Paranaense en el Parque y quedó eliminado en primera fase de la Sudamericana. Los rojinegros se habían puesto a tiro con dos goles de Leal pero no alcanzó.



6) 1º de noviembre. La derrota en un clásico muy importante



La lepra tenía una buena oportunidad de revertir una imagen que venía tambaleante en el clásico por los 4º de final de la Copa Argentina. Tras una aceptable etapa inicial recibió dos golpes y fue eliminado.



7) 25 de noviembre. Fin del ciclo de Omar De Felippe



Una derrota más de visitante: la 9ª con De Felippe como DT. Muy malos números que complicaron el promedio del descenso. Fue 1-0 ante Aldosivi en Mar del Plata. Tras el partido el técnico presentó la renuncia.



8) 27 de noviembre. La AFA recalculó y le sacó 2 puntos



Más malas en un año muy duro: la AFA revirtió el falló que en segunda instancia le había devuelto a Newell's dos puntos de los tres que le había quitado en la sanción original. Igual, la dirigencia presentó un reclamo.



9) 7 de diciembre. Cerró con triunfo y el DT interino será oficial



Newell's llevaba un año sin ganar de visitante y lo consiguió 3-0 en cancha de San Martín de Tucumán. Lo hizo de la mano del interino Héctor Bidoglio, quien fue confirmado luego como técnico oficial para el 2019.



10) 28 de diciembre. Volvió Maxi, una buena pensando en el 2019



"Newell's me extrañaba y yo extrañaba a Newell's. Fue una decisión del corazón", confió Maximiliano Rodríguez en el regreso al Parque. La Fiera eligió volver para retirarse en el club que lo vio nacer.



En esta nota

¿Te gustó la nota?