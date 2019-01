Diez fotos de Central en 2018

1) 24 de enero.El primer partido del año

Después del excelente arranque (sobre el final de 2017) del ciclo de Leo Fernández, Central comenzó el año en Avellaneda, ante Independiente. El canalla igualó 1 a 1 en un partido en el que logró ponerse en ventaja por intermedio de Fernando Zampedri, pero que en el complemento

la pasó bastante mal. El punto fue

un buen negocio para Central.

2) 28 de abril. Derrota y chau Leo Fernández

La visita a Defensa y Justicia (25ª fecha) terminó con la salida de Leo Fernández. Ya había habido algunos cruces verbales entre el técnico y los dirigentes y la caída ante el Halcón hizo que el DT dijera basta y diera un paso al costado.

3) 9 de mayo. Afuera en la Sudamericana

Central había viajado al Morumbí con el 0 a 0 del Gigante y, ya con Chamot, el canalla hizo un partido aceptable, pero no le alcanzó. San Pablo ganó 1-0 y Central quedó eliminado en la primera fase de la Copa Sudamericana.4) 22 de mayo. Bauza asume las riendas del equipoTras 17 años Bauza era presentado oficialmente como DT. "No conozco otro objetivo que querer ser campeón", fue la frase saliente del Patón en la conferencia de prensa. El tiempo le daría la razón.5) 2 de agosto. Sale a escena el Central del PatónYa con Bauza, Central jugó ante Antoniana por Copa Argentina. Fue el primer partido del Patón. Su equipo no sufrió demasiado. Resolvió de manera exitosa el choque ante los salteños. Fue el primer escalón hacia el título.6) 7 de agosto. Ruben disparó contra la comisión directiva"La dirigencia armó una red de mentiras. Trató de tirarme a la gente en contra". Marco Ruben les pegó duro los dirigentes. Más tarde, en un comunicado conjunto, el 9 aceptó que sus palabras fueron "inoportunas e inapropiadas".7) 30 de septiembre. Triunfo del oficialismo en las eleccionesLa política de Central jugó un partido importante, del que el oficialismo salió totalmente fortalecido. La lista encabezada por Rodolfo Di Pollina obtuvo casi el 70 por ciento de los votos. Gran respaldo de los socios.8) 1º de noviembre. Triunfazo ante Newell's en Copa ArgentinaFue "el" partido del semestre, por 4º de final de la Copa Argentina, donde quedó inmortalizado el "taco de Herrera". Zampedri anotó el segundo. Fue el primer triunfo sobre Newell's de Bauza como técnico canalla.9) 6 de diciembre. Llegó el título tan ansiadoDespués de 23 años Central volvió a gritar "campeón". Lo hizo en Mendoza tras derrotar por penales a Gimnasia. Una vez más miles de hinchas se movilizaron, sólo que en esta ocasión el desahogo fue total.10) 9 de diciembre. Un festejo que se hizo GiganteEl Gigante se colmó para celebrar junto a los campeones. Hubo ovación para todos, aunque la mayor recepción fue para Edgardo Bauza, el hombre que ya había logrado un título como jugador y ahora lo alcanzaba como técnico.