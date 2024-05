Diego Schwartzman anunció su retiro del tenis: será en el Argentina Open 2025

El Peque anunció su decisión a través de una carta en sus redes sociales donde le agradece al tenis “porque me ha dado todo lo que tengo y mucho más que llevaré conmigo para siempre”.

Según detalló en la carta, Schwartzman destacó “lo feliz que fui jugando al tenis me impulsa a mantener la sonrisa dentro y fuera de la cancha como siempre lo hice”, pero que “hoy esa sonrisa por momentos me cuesta encontrarla. En mi interior un animal competitivo me impide disfrutar, jugar y viajar como solía hacerlo".