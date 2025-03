Dibu Martínez reveló que trabaja con una psicóloga para manejar la convivencia y la presión

El arquero del Aston Villa es uno de los mejores en el mundo. Conquistó el Mundial de Qatar 2022 y las Copas Américas 2021 y 2024 pero, individualmente, fue galardonado con cuatro Guantes de Oro, dos premios The Best y dos Lev Yashin al mejor arquero del mundo .

La carrera de Martínez dio un cambio de 180 grados en 2021 cuando debutó con la selección argentina y, de ahí en más, trabaja con su psicóloga la convivencia con la confianza y la presión: “Ahí es donde yo trato de seguir trabajando con mi psicóloga y decir: «Mira, soy campeón del mundo, gané cuatro Guantes de Oro, dos The Best y dos Yashin al mejor arquero del mundo...» En el club a veces somos vulnerables defensivamente y vengo acá a la selección con el arco en cero”.

“Estoy a 12 vallas invictas de (Sergio) Romero para superarlo y trato de buscarme algo para superarme. Si no, ¿en qué me supero? Ya superé todo lo que yo quería, todo. Me falta cosas que me impulso yo para seguir luchando contra mí, porque hoy en día es Dibu contra el Dibu porque hoy llegué a la cima y cómo peleo contra eso” agregó respecto a los desafíos que se pronone.

La dificultad de llegar a la cima y mantenerse

Dibu se refirió a lo difícil que es llegar a lo más alto del fútbol: “Una vez que llegás, decís: «Bueno, ¿Qué haces ahora?» El mejor ejemplo es Leo (Messi), que se sigue esforzando después de ganar 37 Balones de Oro, no sé cuántos lleva... ¿Por qué yo voy a descansar si puedo más?”.

“Lo que yo veo cada vez que vengo es que todos usan la ropa de la selección. Y eso es algo que yo no lo veía tanto cuando era chico. ¿Entendés? Y eso es que te une a todos, no solo a un jugador. Y eso es lindo. Argentina de fútbol y autos. Y ver a los chicos tan apasionados por el fútbol, los saca un poco de la calle” comentó.

2024-12-02 dibu martinez.jpg

Con respecto al próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá al cual Argentina está con un pie dentro del mismo, el arquero formado en Independiente dijo que en el plantel no se habla mucho del tema.

“La verdad es que no. No somos de hablar tanto. La verdad es que no queremos que empiece porque todavía tenemos el amor del anterior, así que no queremos que nunca pase”, señaló.