Di Pollina, Carloni y la cuestión de las inferiores

¿Bauza les hizo algún pedido o alguna sugerencia sobre el tema de divisiones inferiores?

Con el Patón prácticamente no hablamos de inferiores porque fue todo muy vertiginoso con lo de la Copa Argentina. Primero tuvimos las elecciones y después se vino con todo la copa, por eso de las inferiores no hablamos. Ahora, si quiere charlar del tema nosotros estamos totalmente abiertos porque se trata de una persona que tiene mucho conocimiento y jerarquía. Estamos dispuestos a mejorar en lo que sea. No pondríamos ningún tipo de obstáculos. (Carloni)

¿Hay algún cambio previsto, por mínimo que sea, en el tema inferiores?

En inferiores continuará el proyecto que se inició hace cuatro años. Los errores tratamos de corregirlos, como de potenciar las virtudes. Quizá haya algunos cambios de profes en cuanto a sus lugares, pero el alma del proyecto continúa. (Carloni)

Es decir que algunas modificaciones habrá.

Sí, será con algunos técnicos, no con todos. (Di Pollina)

¿Cómo está el Kily González?

Muy bien. La idea es trabajar juntos con inferiores y reserva y pedirle a alguien de primera que se acerque de vez en cuando a trabajar más alineados y en equipo. Hoy se está trabajando con muchos referentes, que es algo que el club se debía. (Di Pollina)

En su momento se habló de que Paulo Ferrari estaba listo para ser el director técnico si pasaba algo con Bauza. ¿Es así?

Acá lo que está claro es quién es el técnico de primera, que el Kily está en reserva y que Ferrari es el coordinador de campo en las inferiores. Tanto al Kily como el Loncho y a otros más los estamos potenciando para que en el futuro puedan cumplir otros roles. Creemos en esto de formar a nuestros propios líderes, pero para qué está cada uno lo dirá el tiempo. (Di Pollina)

Hablaron de todo. Di Pollina y Carloni desmenuzaron el presente auriazul.