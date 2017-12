El titular de la UR II de Policía, Marcelo Villanúa, confirmó el violento episodio ay comentó que "fue un hecho de vandalismo protagonizado por simpatizantes de Newell's ". "No puedo precisar la cantidad pero hay varios detenidos e incluso se les secuestró mercadería y provocaron algunos destrozos", agregó.

Según comentaron algunos testigos a este diario, en la zona se escucharon disparos aunque el jefe policial no lo confirmó. Consultado si los detenidos pertenecían a la barra brava del club dijo: "No sé si son miembros de la barra, sí son hinchas identificados con los colores del club Newell's Old Boys".