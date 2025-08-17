Primera C: Argentino venció con autoridad a Camioneros y sumó su segunda victoria al hilo En el José Martín Olaeta, Argentino venció en la Primera C al líder del grupo por 2 a 0 con goles de Diego Aguirre, de penal, y Theo Guiñazú. 17 de agosto 2025 · 18:00hs

Argentino logró su segundo triunfo consecutivo en la era de Gerardo Andrés Martino, al ganarle 2 a 0 a Camineros con goles de Diego Aguirre, de penal y de Theo Guiñazú en el torneo de la Primera C. En la fecha anterior había despachado 4 a 0 a Yupanqui como visitante.

La primera jugada de riesgo fue a los 5’ del primer tiempo tras un tiro libre desde el costado de Diego Aguirre, que Bruno Cabrera no pudo convertir. Fue el anticipo de lo que iba a ser una tarde feliz para el Salaíto. Tuvo que trabajar mucho el partido ante un equipo compacto como lo es Camioneros, que por algo es el mejor de la tabla general.

Los goles de Argentino Recién promediando el segundo tiempo pudo manifestar esa superioridad en la red. Fue luego de que lo tumbaron a Tomás Dopazo dentro del área y el árbitro Maximiliano López Monti no dudó en marcar la pena máxima. Diego Aguirre tomó muy poca carrera y abrió el pie para colocar la pelota al palo derecho del arquero visitante y anotar el 1 a 0 cuando se llevaban jugados 69’.

Y luego en el sexto minuto adicional, Theo Guiñazú en una jugada que quedó solo con el arco vacío porque el arquero local fue en busca de la igualdad convirtió el segundo. La formación del Salaíto El equipo local salió a la cancha con Keiber Roa Molina; Facundo Yess, Bruno Cabrera, Alexis Scmidt y Thiago Bartalini; Lucas Bracco (90’ Alan Maciel), Franco Tanneur, Diego Aguirre Vega (76’ Nelson Ávalos) y Alejo Fernández; Theo Guiñazú y Tomás Dopazo.