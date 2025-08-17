Primera C: Argentino venció con autoridad a Camioneros y sumó su segunda victoria al hilo

Ovación
Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A
La Ciudad
Causa fentanilo: Javkin consideró que será "la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país"
Policiales
Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos
Información General
"Un día volví a caminar": la felicidad de María Julia Oliván a dos meses de su accidente
Ovación
La peor cancha para Newell's es la de Defensa y Justicia: las razones de un escenario maldito
La Ciudad
Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario
La Ciudad
No docentes de la UNR: "El aumento del gobierno nacional es paupérrimo"
La Ciudad
Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos
politica
Elecciones 2025: Milei debe cubrir dos bajas sensibles en su gabinete
La Ciudad
Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias
La Ciudad
Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario
La Ciudad
Semana del Clima: "Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes"
La Ciudad
Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela
La Región
Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería
Política
Milei defendió la nueva película de Francella porque "deja en evidencia la agenda hipócrita de los progres"
La Ciudad
Alquiler Rosario: las unidades por fuera del valor del mercado quedan vacías
Política
YPF venderá en las estaciones los mamelucos que popularizó Milei
Politica
El peronismo santafesino, atento a los movimientos de Cristina y Massa
Política
Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro
Policiales
Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro