Primera C: Argentino quiere ratificar su buen momento y recibe a Camioneros

Este domingo desde las 15.30, Argentino juega en el Olaeta ante Camioneros en busca de seguir afianzándose en la Primera C

Este domingo desde las 15.30, Argentino intentará prolongar lo que hizo en su último partido cuando enfrente a Camioneros, en el José Martín Olaeta, por la fecha 22 de la zona B del campeonato de Primera C, bajo el arbitraje de Maximiliano López Monti.

En su última presentación, el Salaíto venció 4 a 0 a Yupanqui en condición de visitante y obtuvo su primer triunfo bajo la conducción de Gerardo Andrés Martino. Ya que con este entrenador había disputado cuatro encuentros antes de ese triunfo donde logró tres empates (Estrella del Sur (V) 0-0, General Lamadrid (L) 2-2 y Juventud Unida (L) 1-1) y una derrota por 3 a 0 frente a Centro Español como visitantes.

Por lo cual Argentino llega con otro semblante a este cotejo. Aunque enfrente tendrá un rival muy complicado. Desde los números, Camioneros es el mejor equipo de la Primera C, ya que cosechó 46 puntos, producto de 13 triunfos, 7 empates y una sola derrota.

Esta caída fue en la 6ª fecha contra Juventud Unida en condición de local, por lo cual el Verde no conoce lo que es perder de visitante en lo que va de 2025.

El Sala quiere hacerse fuerte y cortarle la racha a Camioneros de 15 partidos sin derrotas, con 10 triunfos y 5 empates.

La campaña de Argentino

Los de Barrio Sarmiento tienen 32 puntos (ganó 8, empató 8 y perdió 5) y faltando 5 fechas están a 14 puntos del líder Camioneros. Por lo cual se tendría que producir un milagro para quedarse con la zona.

En el cotejo de la primera rueda, Argentino perdió 2 a 0 frente a Camioneros de visitante, con tantos del ex Newell’s Ignacio Huguenet y Giorno, en lo que fue el único enfrentamiento entre ambos en la historia.

El equipo de Martino debe aprovechar estos dos partidos que juega de local, ya que tras enfrentar a Camioneros recibirá a Deportivo Paraguayo. Luego le quedarán tres encuentros más para pensar en el reducido: Luján (V), Atlas (L), para cerrar ante Cañuelas fuera de Rosario.