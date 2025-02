De las buenas decisiones de guardar la base de Central, a las advertencias de Ariel Holan

Ariel Holan tomó decisiones correctas antes del clásico. Guardó y no hizo viajar a los mejores jugadores de Central, y se mostró bien enfocado.

Los once que salen de memoria en Central y por los que apostaría Ariel Holan para el clásico.

En la semana previa a Riestra se habló de lo que había que hacer para ese partido , teniendo en cuenta el clásico. Y no sólo se guardó a la columna vertebral del equipo, sino que ni siquiera se los sometió al desgaste del viaje y la concentración.

Ariel Holan y los pies en la tierra

Pero trascartón, un medido Holan no se subió a ningún carro triunfador y, siempre respetuoso con el contexto que envuelve este clásico, dijo sin medias tintas: “El equipo va creciendo pero estamos muy lejos del techo, no tengo ninguna duda. Nos tenemos que nivelar físicamente porque no nos alcanzó el tiempo para tantos partidos seguidos”.

Ergo, está diciendo que acá no se ganó nada todavía y que no hay que relajarse. Un mensaje para apartar un triunfalismo que tal vez considere excesivo, o para que nadie crea que el favoritismo por sí solo gana partidos.

Siempre en el tren de las especulaciones, pero porque también lo dijo luego de la victoria sobre Atlético Tucumán, quizás Holan haya advertido que para muestra de lo que dice debe anotar en el debe ese mal inicio del complemento, donde el Decano no solo le igualó sino que le creó varias situaciones, algo bastante fuera de foco de lo que mostró este Central antes y después de ese episodio.

También tal vez cuente que los rivales tampoco hayan sido de los más importantes en este momento del fútbol argentino y que un clásico es al fin al cabo un clásico, donde todo puede pasar y donde nunca es un plus jugarlo de visitante en la circunstancia que sea.

Desde todas las valencias pero sin desenfocarse

Por eso Central no solo llega al clásico mucho mejor que Newell’s desde todas las valencias en que se las analice (inclusive las físicas, si solo se considera el descanso extra que tuvieron siete de sus once titulares), sino que también parece estar atento a no descuidar los detalles que puedan desenfocarlo. O a los avisos sobre su juego que debe atender.

Equipo por equipo, contexto por contexto, no hay dudas de cuál está mucho mejor ubicado antes. Holan hizo todo para que así sea en el después.