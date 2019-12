De la vuelta olímpica al exilio

Decidieron sumarse a Central para experimentar nuevas exigencias. También para cortar con la racha de casi 23 años sin títulos que envolvía al club de Arroyito. Matías Caruzzo y Néstor Ortigoza llegaron para ser campeones. Cumplieron. Y en todo aspecto. Pero el sabor dulce del triunfo duró como hielo al sol. Atrás fue quedando la imagen de ambos exhibiendo entre lágrimas de emoción la Copa Argentina al pueblo canalla en Mendoza, donde fueron determinantes a la hora de la infartante definición por penales ante Gimnasia. La llegada de Diego Cocca los terminó crucificando deportivamente. El entrenador los fue borrando a su manera. Primero limpió al Gordo. Luego al zaguero. A eso hay que sumarle que la relación con los directivos se fue desgastando en los últimos meses por múltiples incumplimientos hacia el plantel, del que ellos eran los referentes. Ahora, los dos se irán del club por la puerta de atrás, pese a que el defensor tiene vínculo hasta junio del año que viene, pero en breve se anunciará su salida.

Matías Caruzzo llegó al canalla en junio del año pasado y firmó por dos años. Lo pidió el Patón Bauza cuando asumió como entrenador. El por entonces mánager Mauro Cetto activó rápido la gestión y le terminó sacando el capitán a San Lorenzo. “No es cualquier club el que me vino a buscar”, deslizó el defensor ni bien firmó contrato con los auriazules. En Central se adaptó rápido y rindió siempre.

La historia deportiva de Néstor Ortigoza marca que se sumó al representativo de Arroyito a finales de diciembre de 2017. “Vengo a tratar de ganar un campeonato”, exclamó sin vacilar el Gordo a Ovación en el primer mano a mano que le dio a este medio ya como futbolista de la casa.

Los dos fueron clave en la estructura táctica de Edgardo Bauza. Eran intocables para el Patón, quien siempre destacó las bondades que caracterizan a los dos profesionales. Sea dentro como fuera de la cancha. Terminaron siendo pilares indiscutidos del equipo campeón de la Copa Argentina 2018. Habían firmado para lograr un título. Cumplieron como muchos otros apellidos que ya no están y lograron lo que varios no pudieron: hacer felices al pueblo canalla.

Los dos aspiraban a seguir haciendo historia en el club. Sin embargo, no pudieron. No lo dejaron en realidad. Diego Cocca decidió prescindir casi de movida de Ortigoza. El 10 canalla fue perdiendo terreno en el día a día sin recibir argumentos del DT, quien públicamente resaltaba la calidad del volante, pero a la hora de hacer un trabajo táctico nunca lo incluyó para ser titular durante el último semestre.

“Este año no fue bueno, pero me voy de Central con el objetivo cumplido de haber salido campeón. Me hubiese gustado jugar más pero fue decisión del técnico. La gente conmigo se portó espectacular y estoy agradecido al hincha”, destacó ayer el Gordo en una entrevista con TyC Sports.

Ortigoza siempre entrenó e intentó mantener al grupo unido, pese a que tenía en claro que no jugaría bajo el ala de Cocca. “Cuando todos hablan mal de un técnico y un profe, por algo es. Se manejaron muy mal. Vos podés poner a quien quieras y tomar las decisiones, pero el manejo no es bueno. Que te mientan, hablar por atrás y demás cosas no corresponden. Entonces no me guardé nada y se los dije, aunque la caretearon diciendo que estaba todo bien. Me boludearon. Me tuvieron de sparring en el 2019”, declaró el 10 con la sinceridad que lo caracteriza. También es verdad que la relación con la dirigencia se fue desgastando desde que Bauza y Cetto fueron echados del club. La realidad marca que a fin de mes caducará el contrato y pasará a la historia. Eso sí, como uno de los campeones que tuvo Central tras casi 23 años sin vueltas olímpicas.

Matías Caruzzo es otro que pagó caro el precio de ser frontal y reclamar ante la comisión lo que correspondía en su momento. Sea a nivel individual como colectivo. El defensor venía siendo titular indiscutido. Hasta que Cocca lo excluyó de cara al partido ante Godoy Cruz. Nunca más jugó.

El defensor tiene contrato hasta junio del año que viene. Pero se irá. La relación está rota. Tanto con el DT como con la dirigencia. Por eso en breve habrá una reunión para ver de qué manera le ponen punto final al vínculo. Central perderá a otra importante pieza.

No obstante, la realidad indica que tanto Ortigoza como Caruzzo se irán del club con la frente bien alta y siendo campeones. Cumplieron el objetivo por el cual fueron contratados. También es cierto que lo harán por la puerta de atrás por decisión del entrenador en complicidad con la directiva.