De Felippe: "El protagonismo tiene que ser con la pelota"

El entrenador de Newell's, Omar De Felippe, aseguró hoy que para el partido de mañana con Independiente quiere que el equipo recupere "el protagonismo con la pelota" y, aunque reconoció que la formación titular recién la va a definir mañana, confía que, en el caso de que llegue la habilitación, Mauro Formica sea de la partida, aunque todavía "no está de la mejor forma".

"El equipo lo resolveremos mañana, pero hemos trabajado muy bien, hemos hecho hincapié en funcionar de la mejor manera, teniendo en cuenta el partido con Vélez; esperamos llegar bien y con mucha confianza que es lo que necesitamos", aseguró el entrenador rojinegro, en la rueda de prensa que ofreció al cabo de la práctica matutina en el predio de Bella Vista.

"Formica es un jugador de jerarquía, que tiene un sentido de pertenencia muy grande, pero no está de la mejor forma"

De Felippe reiteró que no quedó conforme con el rendimiento del equipo ante Vélez. "El juego me preocupó, no elaboramos demasiado, no tuvimos la pelota, nos presionaron muy fácil, se partió el equipo", describió impiadoso, y añadió: "Concentramos el trabajo en evitar eso, en ser un poquito más compactos y, sobre todo en jugar, en elaborar un poco de juego que no tuvimos".

Con respecto a la llegada de Formica, el DT leproso dijo: "Es un jugador de jerarquía, que tiene un sentido de pertenencia muy grande, pero no está de la mejor forma. Esta es la realidad, pero creemos que puede aportar, siempre y cuando lo habiliten, porque tenemos que esperar eso también".

Asimismo, señaló: "Nos puede servir mucho desde lo anímico y desde lo futbolístico, así que vamos a esperar que los pasos correspondientes se cumplan.

Sabemos que es un jugador grande y con experiencia que sabrá a qué intensidad tiene que jugar, teniendo en cuenta de que no está al ciento por ciento".





Más que de Independiente, el rival que enfrentará mañana en el Coloso del Parque, De Felippe volvió una y otra vez sobre el partido que Newell's perdió con Vélez en el debut del equipo en la Superliga. "Creo que el otro día no entendimos el partido, porque de la forma que jugamos con Vélez jugamos con Paranaense acá también e hicimos un partido totalmente distinto", indicó.

"A veces la formación tiene que ver con el rival y con cómo estás ese día", admitió el técnico, y se explayó: "El tema es que cuando no jugás y no tenés la pelota no hay forma de que puedas evaluar nada. Jugamos ante un equipo que nos hizo jugar de espaldas, nos presionó muy fácil y nos robó la pelota, y eso dejó claro que no se trata de correr nada más, hay que tener la inteligencia de saber jugar y cómo correr y eso es lo que estamos tratando de hacer".

"Todos los jugadores que están en la cancha tienen que saber atacar y tienen que saber defender, pero sino tenés pelota es muy difícil, más en este fútbol que es muy dinámico", explicó De Felippe, quien espera que la semana próxima poder sumar a Leandro Gimi a los entrenamientos del plantel titular y en un futuro próximo a Brian Sarmiento también.





"Tenemos un plantel importante, largo, a diferencia de otros momentos, y trataremos de que todos estén de la mejor manera para que puedan luchar para ganarse el puesto", se entusiasmó al evaluar las posibilidades que le dan las incorporaciones que hizo el club, y siguió: "La idea es que juguemos. Si nosotros tenemos la pelota nos adaptamos a un juego colectivo y si no la tenemos se la tenemos que sacara al rival".

"Este equipo que viene tiene muy buen pie, tiene muy buenas individualidades, entonces si vamos a pensar en presionar nada más es un problema", analizó De Felippe y concluyó: "El protagonismo tiene que ser con la pelota".