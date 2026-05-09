Huracán hizo poco mérito, pero Boca le regaló la clasificación a los cuartos de final

El xeneize le obsequió el primer gol y luego dos penales en el tiempo suplementario. Increíble derrota por 3 a 2 en la Bombonera. El Globo jugará ante Belgrano

Brey no llega a la pelota luego del tiro del Colo Gilf. Fue el primer gol de Huracán sobre Boca.

No ganó Huracán por 3 a 2. Se lo regaló Boca . Le entregó al Globo la clasificación a los cuartos de final, por horrores del xeneize en los goles del rival, entre ellos dos penales infantiles. La victoria de la visita, que terminó con dos menos por expulsión, fue en el tiempo suplementario, tras igualar 1 a 1.

El primer error de Boca, a los 4’, resultó fatal. En la salida, Brey se la entregó con el pie a Delgado, en la medialuna, de espaldas y en una situación comprometida. El mediocampista quiso darse vuelta y gambetear. Fue presionado, la perdió con el Colo Gil, que se acomodó y le pegó cruzado de derecha. Inatajable. Gol de Huracán.

Boca se volcó con determinación sobre el arco de Huracán. Defendido por un sensacional Hernán Galíndez. El uno despejó un cabezazo de Merentiel, un remate de Delgado y un cabezazo fallido de su compañero Blondel, esta última acción con ayuda del travesaño.

Huracán no pasaba la mitad de la cancha. El xeneize le impuso un enorme vértigo al partido. Ascacíbar remató cruzado y encontró otra vez a Galíndez.

La figura del arquero nuevamente se agigantó al interponerse en un mano a mano a Merentiel.

La misma característica tuvo el segundo tiempo. Pero ya no le resultó tan sencillo aproximarse al local. Hubo un centro de Aranda que no llegó a cabecear Milton Giménez y la pelota dio en el palo.

Boca atacó por obligación, sin encontrar la manera de arrimarse. Impotente, se repitió con el recurso del centro.

Gol de Boca en un rebote

El Globo se dedicó a esperar, resignando toda pretensión de contraatacar. Cuando Boca no le encontraba la vuelta, llegó al empate a 3’ del final por una falla de Galíndez. Fue a cortar un centro de Paredes y su puñetazo le quedó corto. La pelota dio en la espalda de Milton Giménez y se metió.

Giménez tuvo la victoria para el local, pero desde corta distancia la tiró muy alta.

Los penales por culpa de Di Lollo

Ni bien empezó el tiempo extra, Di Lollo trabó a Bisanz dentro del área xeneize. Penal infantil que Oscar Romero aprovechó para señalar el 2 a 1.

Pocos minutos después, Di Lollo le regaló otro penal a Boca. Fue con la mano levantada a buscar un centro y la tocó. Romero la metió desde los doce pasos.

Lo increíble fue la reacción de Erik Ramírez, que vio la roja por una dura falta sobre Aranda. Tan insólita como la expulsión de Fabio Pereyra por protestar.

Boca se encontró con un adversario que tenía dos menos y fue a buscarlo con desesperación. Angel Romero descontó a 5’ del final pero no le alcanzó al xeneize.