El tiempo en Rosario: vuelve el sol, pero bajan un poco más las temperaturas Luego de una jornada muy ventosa, el frío no dará tregua y los termómetros seguirán bajando a pesar de que el cielo estará despejado 9 de mayo 2026 · 19:37hs

Celina Mutti Lovera / La Capital Las temperaturas mínimas volverán a ser bajas y el tiempo será más invernal que otoñal.

El frío llegó para quedarse en Rosario. Tras un sábado dominado por fuertes vientos en la ciudad y con un cielo completamente cubierto, el domingo se podrá disfrutar del sol aunque las temperaturas seguirán bajando, por lo que el tiempo será más invernal que otoñal.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un domingo con cielo completamente despejado durante casi todo el día. Hay una leve posibilidad de que se presenten algunas nubes durante la mañana, pero serán pasajeras.

Las temperaturas seguirán bajando a pesar de que el sol volverá a decir presente en el cielo rosarino: se espera una máxima de 15º y una mínima que llegará hasta los 5º.

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Para el lunes, el SMN anticipa una jornada igual o más fría. El cielo continuará completamente despejado y la temperatura máxima repuntará un poco, hasta los 17 grados, pero la mínima tocará los 4 grados.