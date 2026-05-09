Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Para el choque con Independiente, Jorge Almirón no pudo incluir al lesionado Jaminton Campaz, pero sí confirmó el regreso del goleador Marco Ruben

Marco Ruben, en el día de su primer entrenamiento tras la vuelta al ruedo en el fútbol grande.

Central llega a estos octavos de final entonado desde lo futbolístico y con la ilusión en su máxima expresión, diezmado eso sí desde lo futbolístico por la baja de Jaminton Campaz , pero también con el plus emocional de la convocatoria de un viejo conocido: Marco Ruben .

La noticia de la citación del máximo goleador de Central en el profesionalismo es algo que genera un impacto positivo, porque es una variante más que tendrá el técnico Jorge Almirón . No se sabe en qué condiciones está desde lo físico, pero si fue convocado es porque ya está como para jugar.

Después de algunos días difíciles que atravesó por un accidente que sufrió con la lancha, en el que su esposa sufrió algunas heridas, el centrodelantero canalla vuelve a ser parte del foco de atención.

Es la segunda vez desde su regreso a la actividad que es citado por Almirón. Aquella primera convocatoria fue para el clásico, por la octava fecha del torneo, pero eso tuvo que ver con su aporte desde lo emocional de cara a un partido de tanta trascendencia. En ese tiempo todos sabían que no estaba para jugar.

MarcoruCML El único partido en el que Ruben fue citado por Almirón fue en el clásico. La convocatoria fue por una cuestión de motivación hacia el resto. Celina Mutti Lovera / La Capital

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Pero ahora la cosa parece ser diferente. Después de varios meses de puesta a punto desde lo físico y lo futbolístico, el ídolo canalla vuelve a ser parte del equipo, con la expectativa de que pueda ingresar algunos minutos, siempre y cuando el trámite del partido y el resultado así lo requieran.

Y encima este retorno se producirá ni más ni menos que en el Gigante de Arroyito, frente a los hinchas, algo que siempre tuvo en mente el cuerpo técnico.

A sus 39 años, Marco Ruben estará en el banco de suplentes y si le toca ingresar irá por lo que en Central todos quieren: que aquella marca de los 106 goles que ostenta se incremente.

Campaz, afuera

Mientras, Campaz ni siquiera fue citado para este encuentro frente a Independiente, lo que implica que de mínima el equipo sufrirá una variante en ese sector del campo.

En instancias definitorias de este tipo, cualquier baja puede resultar relevante, pero en el caso de Campaz puede sentirse más de la cuenta, por la sencilla razón de que el tumaqueño es hoy en día uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel, si no el más.

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CampazLV Con la baja de Jaminton Campaz, Central pierde el jugador con mayor capacidad de desequilibrio en la ofensiva. Leonardo Vincenti / La Capital

Una baja sustancia en el Canalla

Aun con sus intermitencias, es un futbolista del que se puede esperar algo distinto en una simple maniobra. Puede ser un desborde, un centro quirúrgico, una asistencia, un remate de media distancia o lo que fuera.

Para colmo de males, tampoco fue incluido en la lista de concentrados Julián Fernández, quien en la previa pintaba como posible reemplazante de Campaz. El volante ofensivo zurdo jugó su último partido contra Universidad Central por la Copa Libertadores (salió en el entretiempo), en el que sufrió una molestia muscular. Se perdió los encuentros contra Tigre y Libertad de Paraguay.

La magia de Di María

Así, frente a la baja de Campaz, mucho de lo que pueda generar el equipo en ofensiva dependerá de Fideo Di María. El campeón del mundo también viene transitando estas últimas semanas en busca de su mejor forma física pero, se sabe, cuenta con la capacidad de romper el molde en una fracción de segundo.

Ibarra Franco Ibarra no pudo estar ante Libertad, pero sí podrá hacerlo en el choque contra Independiente.

El que sí fue incluido y sin dudas es una muy buena noticia para el Canalla es Franco Ibarra, luego de su ausencia en el último encuentro copero por acumulación de tarjetas amarillas.

Los convocados

Almirón citó a 23 futbolistas para el encuentro ante el Rojo de Avellaneda. Ellos son: Jeremías Ledesma, Jorge Broun, Enmanuel Coronel, Elías Verón, Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Luca Raffin, Gastón Ávila, Carlos Quintana, Agustín Sández, Alexis Soto, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Federico Navarro, Guillermo Fernández, Enzo Giménez, Santiago Segovia, Ángel Di María, Giovanni Cantizano, Fabricio Oviedo, Enzo Copetti, Alejo Veliz y Marco Ruben.