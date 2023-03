Bertoni le respondió a Rodrigo De Paul: "Para mí, la mejor Selección es la del 78"

“Los equipos del 78 y el 86 fueron dos grandes selecciones con grandes jugadores. Con De Paul no quiero polemizar, lo conozco de chico. Para mí no es una polémica ni una discusión y no me duele para nada lo que dijo porque para mí la del 78 y el 86 fueron dos grandes selecciones con grandes jugadores”, declaró Bertoni en diálogo con Télam.