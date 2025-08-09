La Capital | Ovación | Newell's

En Newell's, los más destacados fueron el arquero Espínola y los volantes Banega y Maroni

El partido por momentos para Newell's se puso cuesta arriba y con uno menos, pero con los tres destacados el rojinegro casi lleva el premio mayor.

Leandro Garbossa

Por Leandro Garbossa

9 de agosto 2025 · 00:21hs
La formación inicial de Newells.

Virginia Benedetto / La Capital

La formación inicial de Newell's.

En el rendimiento general del conjunto leproso, las actuaciones del arquero paraguayo Juan Espínola, y de los volantes creativos Ever Banega y Gonzalo Maroni fueron determinantes para que Newell's no se quede con las manos vacías en el Coloso, ante su gente. Fue 1 a 1 con los santigueños.

Uno x uno

Juan Espínola 8: Tres tapadas tremendas en el segundo tiempo, ante dos potentes remates y un gran cabezazo, para evitar la derrota de Newell’s. La figura en su estreno como local.

Alejo Montero 5: Alternó buenas y malas. Rápido para la marca pero varias veces apurado para entregar la pelota.

Luciano Lollo 5,5: Tampoco estuvo firme en el inicio, sacó algunas pelotas que llovieron al área. En el complemento cortó varias lejos, anticipando bien.

Víctor Cuesta 5: Algunos errores en el primer tiempo, con malas entregas que pusieron en riesgo al equipo. Después se acomodó.

Ángelo Martino 5: Poquísimo en el comienzo, más participativo en el complemento, con buenas sociedades con Orozco y Sotelo.

Luca Regiardo 5: Venía teniendo un aceptable partido, cortando mucho en el medio y tocando rápido en la salida. Se fue mal expulsado por una falta que como máximo era amarilla.

Ever Banega 8: Arrancó adelantado, casi de 10, pero la expulsión de Regiardo lo retrasó en el campo. Siempre el más claro, el distinto, el que intenta jugar a algo. Es indispensable.

Luciano Herrera 6: Gran primer tiempo. Picante, encarador, solidario con el equipo y hasta estuvo cerca con un zurdazo. En el segundo tiempo entró poco en juego y salió lesionado.

Gonzalo Maroni 6,5: Mal primer tiempo, con poca participación. Levantó en el complemento con una clarísima que intentó colocar magistralmente al ángulo pero Aguerre se la sacó. Y a los 40’ coronó una buena jugada con un gol desde el corazón del área. Buen cierre.

David Sotelo 5,5: De menor a mayor. Gran asistencia de cachetada para el tanto de Maroni.

Carlos González 4,5: Chocó mucho con los defensores rivales. Cuando el equipo quedó con uno menos, quedó desconectado del resto. La buena fue la cortina que hizo en la previa del gol.

DT - Cristian Fabbiani 5,5: Su equipo mostró mucha entrega en la adversidad, cuando se quedó con uno menos. Por momentos carece de idea de juego y va a pura arremetida, dependiendo exclusivamente de lo que haga Banega. Que haya hecho dos cambios demuestra las pocas variantes que tiene en el banco.

Leer más: Newell's se quedó con diez por la polémica roja a Regiardo y empata 0 a 0 con los santiagueños

Ingresaron:

Franco Orozco 5,5: Se paró bien abierto por izquierda, estuvo participativo y armó una clara de la lepra en el segundo tiempo. Muy activo sobre el final.

Jherson Mosquera -: Entró para aportar en la marca.

A Newells se le escapó el triunfo al final.

La alegría no le duró nada a Newell's, lo ganaba con gol de Maroni y le empató rápido Central Córdoba

Con solo un partido en primera, el excapitán de la reserva de Newells se marchó a préstamo.

Otro jugador que se va Newell's: el excapitán de la reserva firmó con un equipo del ascenso

Juan Domingo Cascarita Ramírez, el domingo pasado en el paravalanchas del Coloso. Una de las víctimas de una trama violenta. 

Quién era Cascarita Ramírez, el barra asesinado que paró en las tribunas de Central y Newell's

El crimen del hombre de 51 años ocurrió dos días después del partido con Banfield.

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newell's

