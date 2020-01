Damián Martínez, un caso complejo

Diego Cocca quiere a Damián Martínez. El entrenador desea contar con el lateral derecho de Unión cuanto antes. Pero no será una misión sencilla. Y por varios motivos. Uno de ellos es que Central deberá comprarle al contado la mitad del pase al tatengue, ya que la directiva santafesina fue clara en ese aspecto. Solo se irá si la oferta es muy buena en lo económico. Otra barrera es que los canallas no tienen dinero líquido a disposición. Por eso es que no pudieron cerrar a Nicolás Morgantini, quien se fue a Lanús por 500 mil dólares la mitad del pase. La chance que existe es que el empresario Christian Bragarnik, quien es agente de Cocca y de Martínez, asuma el compromiso y concrete la operación.

No está sencillo el tema refuerzos para Central. Por eso Cocca decidió tomar las riendas. El jueves faltó al entrenamiento, tal como informó en exclusiva Ovación, para dialogar con su representante para ver si existe la posibilidad de contratar a Damián Martínez.

Desde Arroyito, tanto la dirigencia como el secretario técnico Raúl Gordillo siguen con atención este caso porque saben que la gestión será compleja.

No obstante, entre hoy y mañana habría un contacto con la directiva de Unión para saber si realmente hay chances de sumar a Martínez.

Laso suplente

Para los suplentes canallas jugó por primera vez todo el partido el único refuerzo: Joaquín Laso. El defensor evidenció que necesita una puesta a punto. El equipo formó con Ayala, Chamorro, Laso, Rodríguez y Mazzacco; Villagra, Pereyra; Marinelli, López Pissano, Rivas; Ribas.