"Cumplí el sueño de llegar a primera"

"La sensación es maravillosa, uno siempre sueña con el primer partido como profesional y lo cumplí. Lo jugué muy tranquilo durante los 90’, en los que traté de no complicarme en las pelotas divididas y cuando pude me animé a salir jugando. Estoy feliz y lo quiero compartir con mis compañeros, cuerpo técnico y, sobre todo, con mi familia por lo mal que la pasamos con lo de mi hermano Benjamín”, confió emocionado Agustín Biñale, figura de Central Córdoba en la igualdad sin goles del sábado ante Sportivo Italiano. Y la dedicatoria para su hermano es especial para cerrar aquel mal momento que tuvo que pasar por aquella bala perdida que impactó en la cabeza del nene de 8 años mientras estaba en una cancha de fútbol el pasado 17 de agosto. Benjamín fue operado, evolucionó muy bien y el sábado estuvo alentando a Agustín, quien lució la camiseta número 4 de los azules de Tablada.

Para Agustín, de 21 años y nacido futbolísticamente en el club 7 de Setiembre, el cotejo ante los azzurros fue el partido soñado, al que sólo le faltó el triunfo. "La vengo remando sin parar desde hace tiempo y llegar a primera no tiene precio. Arranqué en el baby en «el siete», después pasé durante 3 años a Rosario Central, luego a la 5ª división de Adiur y en la temporada 2018 estuve en Tigre, donde llegué a jugar en reserva. Y el año pasado me llegó la oportunidad de jugar en el charrúa y no dudé. Formé parte del equipo que ganó el torneo Molinas después de 30 años”, sostuvo el defensor.

La figura del partido también se refirió a la igualdad ante los tanos. "Fue un partido muy disputado. En la primera etapa nos costó tomarle la mano al juego y se nos complicó cuando quisimos romper la defensa de Italiano. En el entretiempo el Tati (Bustos Montoya, el DT) nos habló mucho y salimos con otra mentalidad. Por eso llegaron algunas situaciones para poder quebrar el 0 a 0, lástima que no lo conseguimos. En el final nos quedamos con bronca porque queríamos regalarles un triunfo a nuestros seguidores. Ahora debemos trabajar para poder conseguir un buen resultado en la visita a Argentino de Merlo”, señaló.