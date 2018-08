Cuca: "Me gusta Ruben, es un gran jugador"

"Me gusta Ruben, es un gran jugador". En medio de una situación de dilaciones, en las que las definiciones no abundan, Cuca, técnico de Santos, dio su veredicto. ¿Resuelve algo o acelera los tiempos en relación a la traba que hay sobre el pase de Marco al fútbol brasileño? Pareciera que no. Pero el DT al menos sentó su postura sobre el gusto futbolístico y la valoración que tiene del atacante canalla. Lo hizo en el diálogo que mantuvo con Ovación en la tarde de ayer, en el que lejos de excusarse del tema entregó algunas definiciones valiosas. Cuca habló de definir el tema "en la semana", pero del lado de Central las definiciones serán necesarias hoy mismo. Es que si se da finalmente la salida del capitán, la dirigencia se verá en la obligación de ir en busca de un reemplazante.

La figura de Cuca irrumpió en esta historia de Ruben sí o Ruben no a Santos luego de las declaraciones que hizo a fines de la semana pasada, en las que dijo que quizá "no sea el momento para traer a Ruben". Desde ese instante se dispararon mil conjeturas sobre el tema, inmediatamente después de que el ofrecimiento del club paulista se concretara y que en Arroyito creyeran que el tema indefectiblemente debía entrar en una etapa de definición.

"Yo llegué a Santos hace cinco días. Todavía no hice un análisis del equipo. Marco Ruben es un jugador que me gusta mucho", le dijo Cuca ayer a este diario. Es más, tanta predisposición mostró al diálogo que no hizo falta pedirle referencia de la consideración que tiene sobre el atacante oriundo de Capitán Bermúdez.

"Lo recuerdo porque dirigí a Palmeiras en Copa Libertadores contra Central y lo conozco bien. Pero hoy es imposible tomar una decisión sin antes analizar bien el elenco", dijo el DT de Santos.

Ese antecedente al que hizo referencia Cuca corresponde a los partidos de la Libertadores 2016, por la fase de grupo, cuando el canalla perdió 2 a 0 en Brasil e igualó 3 a 3 en el Gigante de Arroyito. En ese partido Ruben anotó el tercer tanto auriazul, de penal.

El razonamiento que hizo Cuca junto a Ovación fue básicamente por el cupo de extranjeros, lo que considera un escollo importante. "Tenemos cinco extranjeros en Santos hoy y eso nos dificulta un poco las cosas. Esta semana estimo que podremos resolver el tema", sintetizó.

En el plantel ya estaban Emiliano Vecchio, ex Central, y el colombiano Jonathan Copete y en este mercado de pases llegaron, entre otros refuerzos, tres foráneos más. Son los casos del uruguayo Carlos Sánchez, el costarricense Bryan Ruiz y el paraguayo Derlis González.

"A mí me gusta Marco porque es un gran jugador", insistió Cuca. Y agregó: "Tenemos muchos extranjeros y no todos pueden jugar. Ese es el principal problema. Igual no descarto que podamos sumarlo".

Sin dudas a Cuca le puede interesar mucho contar con Ruben, pero si verdaderamente pretende que eso se concrete las resoluciones deberán llegar cuanto antes y no "durante la semana", como mencionó el ex técnico de varios clubes brasileños (Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Gremio, Sao Caetano y Curitiba, entre otros). Es que la situación está claramente trabada. A tal punto que en Central pusieron como límite el día de hoy.

Ayer los dirigentes responsables del manejo del fútbol en Central más Mauro Cetto se reunieron por la mañana en la sede de calle Mitre para analizar el tema de Ruben (también la llegada del volante central, ver página 7) y en realidad pudieron sacar pocas conclusiones al respecto. Es que en esta novela ya Central tiene poca participación y mira todo desde afuera. El inconveniente hoy está planteado entre Santos y Ruben y son ellos los que deberán resolver. Igual, en Arroyito consideran que no hay tiempo que perder y que "por sí" o "por no" hoy mismo debiera resolverse todo.

Después de muchos días en los que hubo cambios de información entre Central y Santos (de esas conversaciones también participó Inter de Porto Alegre) el club paulista formalizó la oferta, la que en Central consideraron acorde a las pretensiones canallas. A tal punto que el pasado jueves se manejó la chance de que Ruben no jugara ante Juventud Antoniana, cosa que finalmente no sucedió por expreso pedido del delantero.

Y cuando todo parecía encaminado a la partida de Ruben, la negociación se trabó. Algunas voces hablan de que en el medio hay un tema impositivo entre el futbolista y el club brasileño, otras que ahora Ruben no está totalmente decidido a irse. Cualquiera sea el inconveniente, la negociación nunca más avanzó y eso es lo que llevó a la comisión directiva auriazul a poner el día de hoy como "tope". Es más, hay quienes sostienen que si hoy no se resuelve "Ruben se va a quedar en Central". Y si eso ocurre habrá otros temas por resolver, como el contrato de Ruben.

A Marco se le termina el vínculo a fines de diciembre (existe una cláusula de extensión por seis meses del lado del jugador) y es por eso que la dirigencia pretende que si se queda firme la renovación cuanto antes. Sobre esto la directiva parece tener un discurso claro, mientras que del lado de Ruben mucho no se puede saber porque prefirió mantenerse al margen del tema y no formular declaraciones. Lo último que dijo Marco sobre la cuestión fue apenas el plantel retornó a los trabajos. "Imaginate que hace un mes dije acá que no sabía cuál iba a ser mi futuro. Hoy no hay tiempo para pensar en una renovación. Tampoco me parece que sea lógico renovar por dos años cuando hace un tiempo pensaba otra cosa. Hoy lo que quiero es sentirme bien, recuperar mi nivel y que todo vaya surgiendo. A partir de ahí podremos ir charlando sobre una renovación de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas", dijo el jueves 21 de junio.

Cuca demostró interés y considera que la situación debiera resolverse "durante la semana", pero esos no son los tiempos que manejan en Arroyito.