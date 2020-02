Después de lo mal que la pasó en Avellaneda, si Cristian González no hubiera encontrado el gol en el final del partido contra Banfield, su autoestima estaría por el piso. Pero no fue el caso. El cabezazo goleador le sirvió al equipo para sumar, pero a él en particular para tapar lo que había sido el error en la salida que desembocó en el pase de Jorge Rodríguez a Lenis y la definición del colombiano. "Cuando vi que era gol no lo podía creer", dijo el uruguayo. Pero claro, no estaba haciendo referencia al tanto del taladro, sino a lo que fue su conquista, cuatro minutos después, cuando el partido se moría. Fue ese salto tras el centro de Gamba lo que le dio al canalla la chance de no convivir con una semana cargada de tensiones.

"La verdad es que no me la esperaba. Vi justo que la pelota le pasó a Seba (Ribas), salté y la pude tocar. Tuve la suerte que entró y la verdad no lo podía creer", relató el zaguero uruguayo, quien jugó su primer partido como titular y lo hizo porque la habilitación de Joaquín Laso no llegó.

"En lo personal me siento bien, contento, pero estoy tratando de adaptarme a este fútbol que es muy diferente al fútbol en el que yo estaba jugando. El argentino es un poco más desordenado y más físico. Allá en España se juega de otra forma, desde lo táctico, y se hace más hincapié en la pelota", confió González, cuyo último club fue Mirandés (de 2ª división). De igual forma es optimista y cree que a la adaptación la logrará en el corto plazo, teniendo en cuenta que "también jugué en un fútbol parecido al argentino como lo es el uruguayo. Ojalá pueda acostumbrarme cuanto antes".

Lo cierto es que hasta aquí Cristian González ya sumó prácticamente dos partidos (ante Independiente ingresó a los 17', por la lesión de Almada). En el primero no la pasó para nada bien. Por la superioridad del rojo, pero sobre todo por los cinco goles que sufrió el equipo. El sábado no fue un gran partido suyo, pero se lo vio algo más compenetrado. Le jugó en contra ese mal despeje que terminó en gol de Banfield. Le tendió la mano minutos después haber convertido el tanto del empate.

¿Cuál fue su sensación entre un gol y otro? "Sentí que el partido se nos iba de las manos, pero en el fútbol pasan estas cosas y por suerte encontramos el empate en la última pelota", destacó.

Es más, consideró que el empate no le pareció lo más justo. "Me parece que hicimos más méritos que Banfield para llevarnos los tres puntos, pero con los goles se dio todo diferente y en el final pudimos rescatar algo", remarcó el uruguayo, quien ponderó "las ganas del equipo, sobre todo después que Banfield convirtiera. Fue eso lo que nos llevó a buscar siempre y a llevarnos al menos un punto".

Y agregó: "En este equipo hay mucha gente nueva y de a poco nos vamos conociendo. Es obvio que tenemos que mejorar y con el correr de los partidos todos vamos a poder ver un mejor fútbol".

En su haber cuenta con esos casi 180 minutos en cancha, pero es un hecho que Cocca tiene a Laso un escalón por encima en la consideración. Y si todo se da como esperan, el ex Vélez será habilitado. Como sea, Cristian González vino para pelear por un lugar y ya sabe lo que es equivocarse y redimirse.