Cuándo podría dejar el penal del infierno y ser liberado el exjugador de Newell's

Los días de Matías Tissera no sólo son eternos, sino de pesadilla. El exjugador de Newell's y actualmente de Huracán cumple el día 24 de encierro en el penal de Bouwer en Córdoba. Su abogado presentó ante la Justicia un pedido de excarcelación, pero recién se la otorgarían la semana próxima. "Su ánimo ya no es el mismo. Es otro Matías", afirman en el entorno del futbolista, denunciado por un empresario que dijo haber sido "apretado" después de que el hombre no cumpliera con la entrega de una casa.