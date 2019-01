Cruzan contratos por Vergara

Ya está hecho. Pero restan dar algunos pasos burocráticos para luego poder oficializar la compra del 80 por ciento de la ficha de Duván Vergara. Las dirigencias de Central y de Envigado terminarán de cruzar en la jornada de hoy los borradores para luego presentar el contrato formal donde conste el traspaso del volante colombiano a Arroyito por las próximas tres temporadas. De no mediar imprevistos, el jugador de 22 años estaría llegando mañana a nuestra ciudad para cumplir con la revisión médica y estampar la firma en el vínculo con los canallas. "En teoría queda un pasito más. De no mediar imponderables, mañana (hoy) terminaremos de cerrar la adquisición de Vergara. Luego hay que inscribirlo y esperar después que llegue la habilitación internacional", le confió ayer una fuente auriazul a Ovación sobre el caso del colombiano. La teoría marca que hoy mismo se finiquitará la negociación y luego el jugador se tomará un avión con destino a nuestra ciudad para estar cuanto antes y vestirse de canalla. Como dato extra hay que destacar que es poco probable que el sábado forme parte de la delegación que jugará ante Huracán, ya que en Arroyito no creen que llegue la habilitación internacional. No obstante, harán todo como para que llegue a tiempo.